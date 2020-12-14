Глава Бурятии: «Доведём работу по очистке воздуха»

Алексей Цыденов ответил на вопрос по проблеме грязного воздуха в Улан-Удэ
В прямом эфире в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос, какие меры принимаются для решения проблемы грязного воздуха в Улан-Удэ.
- Уже отвечал и ещё раз скажу. Разные варианты у нас есть: мы смотрели пеллеты. С пеллетами встал вопрос по объёму производства. С бездымным углем сейчас эксперимент проводится. Не совсем тему поддержали. Но в любом случае город его проводит. И мы его поддержим в этом плане – завезём этот бездымный уголь. Сейчас в нескольких домах он уже используется, посмотрим, как он себя покажет в течение сезона, - сказал глава Бурятии.
Также отрабатывается вопрос по переводу объектов на электрическое отопление.
- Совместно с «Бурятэнерго» определили районы, в которых можно сейчас уже переходить на электроэнергию, где позволяет мощность сетей и трансформаторных подстанций. Отрабатываем вопрос по тем теплоносителям, тем обогревателям, которые экономически доступны (стоимость самого обогревателя, расход и его КПД), - пояснил Алексей Цыденов.
В конце ноября в Бурятии был принят закон, запретивший бизнесу, который подключен к центральному отоплению, с 15 мая по 15 сентября топиться собственными котельными на угле и дровах.
- Плюс уже приняли закон по тому, чтобы ограничить работу котельных в тех организациях, у которых есть подключение к центральным сетям. То есть они имеют возможность пользоваться центральными сетями, но топят собственную котельную, а на малых котельных нет никакой очистки: ни фильтров нет, ни циклонов - ничего. Соответственно, это загрязнение. Такой закон уже принят, депутаты поддержали. Хоть небольшое, но влияние на чистоту воздуха будет. Не останавливаемся, доведем работу по очистке воздуха. Хотя много об этом говорил уже, но доведём точно, - обещал глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», также власти Бурятии пытаются попасть в федеральную программу «Чистый воздух». Недавно был заключен контракт на разработку комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Сумма работ – 4,5 млн рублей.
Глава Бурятии: «Доведём работу по очистке воздуха»
Власть, Фото:
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