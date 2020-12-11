Он предложил ввести в школах Иркутска уроки по истории города
Мэр города Руслан Болотов провёл урок по истории Иркутска для учеников четвертого класса школы № 1. Занятие было посвящено истории возникновения символики Иркутска. Детям рассказали о роли эмблем для городов, значении элементов геральдики, а также об истории появлении мифического животного бабра на гербе Иркутска.
– Изучение символики города позволяет лучше понять историю нашей малой родины. Понимание почему произошло именно так, а не по-другому, помогает нам лучше осознать современные процессы, – отметил Руслан Болотов.
Мэр города предложил ввести в школах Иркутска уроки по истории областного центра на постоянной основе.
Ученики подарили главе города коллаж из своих рисунков с изображением бабра.
С 25 ноября по 7 декабря в городе проводился конкурс среди детей «Бабр – символ города Иркутска». Мероприятие посвятили 360-летию областного центра. Организаторы – департамент образования администрации Иркутска и Центр детского творчества «Октябрьский».
Конкурс проводился по следующим номинациям:
– рисунок «Бабр – символ Иркутска» (композиционный рисунок, выполненный в различных техниках с использованием различных художественных материалов);
– композиционный тематический рисунок «Бабр – символ Иркутска» (акварель, гуашь);
– графика «Бабр – символ Иркутска»;
– эмблема «Бабр – символ Иркутска».
В преддверии юбилея 360-летия города муниципальная информационно-туристская служба проводила голосование: иркутяне выбирали символ, который в первую очередь отождествляется с Иркутском. Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте», в нем приняли участие более шести тысяч человек. Более 80% респондентов проголосовали за изображение бабра, сообщили в городской администрации.
Мэр Иркутска провёл урок в школе
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