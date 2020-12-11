Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о победе в национальной премии в области событийного туризма
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об эмоциях, пережитых на национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по боксу среди женщин, который прошёл в Бурятии в 2019 году, взял Гран-при IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020. Чемпионат победил в номинации «Лучшее туристическое событие года в области спорта». Награждение победителей премии состоялось накануне, 10 декабря, в Екатеринбурге.
В этой номинации Бурятия обошла участников: заплыв на открытой воде в Карелии, всемирный день снега в Свердловской области, лыжный марафон «Сокольи горы 2020» в Самарской области, соревнования по джип-спринту и джип-триалу в Тверской области, фестиваль водных спорта «Водафест» в Кемеровской области и др.
- Мы в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» заняли даже не первое место, а взяли Гран-при, если честно, даже не знал, что есть Гран-при. И когда назвали первое место и вышел другой субъект Российской Федерации, я запереживал, хотя был уверен в нашей победе, но потом всё встало на свои места. Нас пригласили, наградили. Мы – самые главные победители в области событийного туризма в номинации «Спорт», - поделился министр.
Он поздравил всех жителей республики с победой, отметив, что эта награда – общая, российская.
- Как я уже сказал и в рамках защиты проекта, и на вручении, что мы представляли не только Бурятию, мы представляли всю страну, потому что чемпионат мира на территории республики проводила наша страна. И Федерация бокса России, правительство России, которые выделяли средства на частичное проведение мероприятия, на выплату взносов за право проведения данного чемпионата. Так что это наша победа, российская. Было приятно, что нас оценили. Столько сил, эмоций было вложено всеми нами, и я думаю, что эта победа – заслуженная, - добавил Вячеслав Дамдинцурунов.
По мнению министра, проведение чемпионата мира, участие в этой национальной премии - всё это делается для развития туризма в регионе.
- Был приятно удивлен: один из основных организаторов очень активно пропагандировал февральские туры в нашу республику, очень много говорили о Бурятии. Всё это делается для того, чтобы туризм в республике развивался. И я думаю, одной из основных целей проведения чемпионата мира был как раз туризм, - считает он.
В финале чемпионат мира в Бурятии соперничал с 11 проектами.
- Об этой премии я узнал случайно, и как только о ней узнал, мы сразу приняли решение участвовать в ней. Сначала мы подали заявку на уровне федерального округа, где мы стали лауреатами и прошли в финал. Хотелось бы сказать, что в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» в финал прошло 12 проектов, в том числе и наш. И наш проект был лучшим, - резюмировал Вячеслав Дамдинцурунов.
Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года, ставший 11-й женским чемпионатом планеты по боксу, проходил с 3 по 13 октября в столице Бурятии. В истории республики это первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта. Чемпионат собрал свыше 400 участников из 57 стран. Медали получили 40 спортсменов из 21 страны мира.
⠀
В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.
Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о победе в национальной премии в области событийного туризма
На финальном этапе конкурса остался только один кандидат
Руководители всех дальневосточных регионов сделают новогодние подарки детям
Иск поступил в Арбитражный суд Бурятии
Полиция получит право вскрывать автомобили
Один из поставщиков оказался поставлен в преимущественное положение
В этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс, считает автор обращения
Для ямочного ремонта больше не будут привлекать подрядчиков
Мобильные группы не в силах охватить все магазины
Амбулаторные центры созданы для больных лёгкой формой коронавируса
«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской
Новосибирский суд избрал меру пресечения Алексею Мишенину
В престижном конкурсе победили четверо представителей Бурятии
Стали известны подробности дела задержанного Алексея Мишенина
На выборы заявились два кандидата