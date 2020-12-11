 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 декабря

10 декабря

Популярное

Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»

Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»
Власть,  Фото:страница Вячеслава Дамдинцурунова
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о победе в национальной премии в области событийного туризма

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об эмоциях, пережитых на национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020.

Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по боксу среди женщин, который прошёл в Бурятии в 2019 году, взял Гран-при IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020. Чемпионат победил в номинации «Лучшее туристическое событие года в области спорта». Награждение победителей премии состоялось накануне, 10 декабря, в Екатеринбурге.

В этой номинации Бурятия обошла участников: заплыв на открытой воде в Карелии, всемирный день снега в Свердловской области, лыжный марафон «Сокольи горы 2020» в Самарской области, соревнования по джип-спринту и джип-триалу в Тверской области, фестиваль водных спорта «Водафест» в Кемеровской области и др.

- Мы в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» заняли даже не первое место, а взяли Гран-при, если честно, даже не знал, что есть Гран-при. И когда назвали первое место и вышел другой субъект Российской Федерации, я запереживал, хотя был уверен в нашей победе, но потом всё встало на свои места. Нас пригласили, наградили. Мы – самые главные победители в области событийного туризма в номинации «Спорт», - поделился министр.

Он поздравил всех жителей республики с победой, отметив, что эта награда – общая, российская.

- Как я уже сказал и в рамках защиты проекта, и на вручении, что мы представляли не только Бурятию, мы представляли всю страну, потому что чемпионат мира на территории республики проводила наша страна. И Федерация бокса России, правительство России, которые выделяли средства на частичное проведение мероприятия, на выплату взносов за право проведения данного чемпионата. Так что это наша победа, российская. Было приятно, что нас оценили. Столько сил, эмоций было вложено всеми нами, и я думаю, что эта победа – заслуженная, - добавил Вячеслав Дамдинцурунов.

По мнению министра, проведение чемпионата мира, участие в этой национальной премии - всё это делается для развития туризма в регионе.

- Был приятно удивлен: один из основных организаторов очень активно пропагандировал февральские туры в нашу республику, очень много говорили о Бурятии. Всё это делается для того, чтобы туризм в республике развивался. И я думаю, одной из основных целей проведения чемпионата мира был как раз туризм, - считает он.

В финале чемпионат мира в Бурятии соперничал с 11 проектами.

- Об этой премии я узнал случайно, и как только о ней узнал, мы сразу приняли решение участвовать в ней. Сначала мы подали заявку на уровне федерального округа, где мы стали лауреатами и прошли в финал. Хотелось бы сказать, что в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» в финал прошло 12 проектов, в том числе и наш. И наш проект был лучшим, - резюмировал Вячеслав Дамдинцурунов.

Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года, ставший 11-й женским чемпионатом планеты по боксу, проходил с 3 по 13 октября в столице Бурятии. В истории республики это первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта. Чемпионат собрал свыше 400 участников из 57 стран. Медали получили 40 спортсменов из 21 страны мира.

В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.



минспорта чемпионат мира бокс спорт премия правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»
Министр спорта Бурятии: «Запереживал, хотя был уверен в нашей победе»
Власть, 11.12.2020
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о победе в национальной премии в области событийного туризма
В Иркутской области выбрали директора фонда капремонта
В Иркутской области выбрали директора фонда капремонта
Власть, 11.12.2020
На финальном этапе конкурса остался только один кандидат
Глава Бурятии подарит на Новый год гитару и коляску
Глава Бурятии подарит на Новый год гитару и коляску
Власть, 11.12.2020
Руководители всех дальневосточных регионов сделают новогодние подарки детям
Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»
Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»
Власть, 10.12.2020
Иск поступил в Арбитражный суд Бурятии
В России решили расширить полномочия полиции
В России решили расширить полномочия полиции
Власть, 10.12.2020
Полиция получит право вскрывать автомобили
Бурятское УФАС нашло нарушения в закупке угля на 9 млн
Бурятское УФАС нашло нарушения в закупке угля на 9 млн
Власть, 10.12.2020
Один из поставщиков оказался поставлен в преимущественное положение

Главу Бурятии вновь просят сделать 31 декабря выходным
Главу Бурятии вновь просят сделать 31 декабря выходным
Власть, 10.12.2020
В этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс, считает автор обращения  
В Улан-Удэ назначили нового ответственного за ямочный ремонт
В Улан-Удэ назначили нового ответственного за ямочный ремонт
Власть, 10.12.2020
Для ямочного ремонта больше не будут привлекать подрядчиков
Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
Власть, 10.12.2020
Мобильные группы не в силах охватить все магазины
Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры
Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры
Власть, 10.12.2020
Амбулаторные центры созданы для больных лёгкой формой коронавируса
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Власть, 10.12.2020
«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской

Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Власть, 09.12.2020
Новосибирский суд избрал меру пресечения Алексею Мишенину
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Власть, 09.12.2020
В престижном конкурсе победили четверо представителей Бурятии
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
Власть, 09.12.2020
Стали известны подробности дела задержанного Алексея Мишенина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^