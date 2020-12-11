В Иркутской области выбрали директора фонда капремонта

На финальном этапе конкурса остался только один кандидат



Подведены итоги открытого конкурса на должность руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Победителем признан Вадим Лысов, исполнявший обязанности генерального директора фонда после ухода прежнего руководителя Константина Рассолова.



- Конкурс был объявлен 28 июля 2020 года. Для участия в конкурсе в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (организатору конкурса) были поданы заявления и документы от восьми претендентов. По результатам проверки претендентов на соответствие квалификационным требованиям ко второму этапу конкурса (квалификационному экзамену в форме тестирования) были допущены семь претендентов, - сообщает областное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта.



В октябре минстрой России провёл квалификационный экзамен. К третьему этапу - индивидуальное собеседование был допущен только Вадим Лысов. Он набрал 46 баллов. Остальные шесть претендентов были не допущены к индивидуальному собеседованию, так как набрали менее 45 баллов.









