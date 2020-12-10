Иск поступил в Арбитражный суд Бурятии
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ подал иск в Арбитражный суд Бурятии к публичному акционерному обществу «Дом Торговли». Объект капитального строительства, расположенный по адресу ул. Терешкова, д. 2 «А», хотят признать самовольной постройкой и снести или привести в соответствие.
Суд принял заявление комитета, рассмотрение дела назначено на 24 декабря.
Начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета Валентин Атанов пояснил «Байкал-Daily», о каком строении идёт речь. Это не само здание «Дома торговли», а хозяйственная постройка возле него.
- Вопрос касается не самого здания «Дома торговли», а небольшого хозстроения, которое находится сзади «Дома торговли», ближе к техникуму городского хозяйства. Оно построено без оформления разрешительных документов, - пояснил Валентин Атанов, - Вопрос касается только этого небольшого строения на данном земельном участке. К «Дому торговли» претензий и каких-либо замечаний нет.
Изначально здание было построено из профлиста, а затем из шлакоблока. Оно использовалось для хранения различных вещей.
Нарушение было выявлено проверкой Госстройжилнадзора. Проверка проводилась на основании обращения техникума, на граничащей территории которого стоит спорное здание.
Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»
Власть, Фото:
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