Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»

Иск поступил в Арбитражный суд Бурятии



Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ подал иск в Арбитражный суд Бурятии к публичному акционерному обществу «Дом Торговли». Объект капитального строительства, расположенный по адресу ул. Терешкова, д. 2 «А», хотят признать самовольной постройкой и снести или привести в соответствие.



Суд принял заявление комитета, рассмотрение дела назначено на 24 декабря.



Начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета Валентин Атанов пояснил «Байкал-Daily», о каком строении идёт речь. Это не само здание «Дома торговли», а хозяйственная постройка возле него.



- Вопрос касается не самого здания «Дома торговли», а небольшого хозстроения, которое находится сзади «Дома торговли», ближе к техникуму городского хозяйства. Оно построено без оформления разрешительных документов, - пояснил Валентин Атанов, - Вопрос касается только этого небольшого строения на данном земельном участке. К «Дому торговли» претензий и каких-либо замечаний нет.



Изначально здание было построено из профлиста, а затем из шлакоблока. Оно использовалось для хранения различных вещей.



Нарушение было выявлено проверкой Госстройжилнадзора. Проверка проводилась на основании обращения техникума, на граничащей территории которого стоит спорное здание.

