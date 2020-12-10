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Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»

Мэрия Улан-Удэ предъявила иск к «Дому торговли»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск поступил в Арбитражный суд Бурятии

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ подал иск в Арбитражный суд Бурятии к публичному акционерному обществу «Дом Торговли». Объект капитального строительства, расположенный по адресу ул. Терешкова, д. 2 «А», хотят признать самовольной постройкой и снести или привести в соответствие.

Суд принял заявление комитета, рассмотрение дела назначено на 24 декабря.

Начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета Валентин Атанов пояснил «Байкал-Daily», о каком строении идёт речь. Это не само здание «Дома торговли», а хозяйственная постройка возле него.

- Вопрос касается не самого здания «Дома торговли», а небольшого хозстроения, которое находится сзади «Дома торговли», ближе к техникуму городского хозяйства. Оно построено без оформления разрешительных документов, - пояснил Валентин Атанов, - Вопрос касается только этого небольшого строения на данном земельном участке. К «Дому торговли» претензий и каких-либо замечаний нет.

Изначально здание было построено из профлиста, а затем из шлакоблока. Оно использовалось для хранения различных вещей.

Нарушение было выявлено проверкой Госстройжилнадзора. Проверка проводилась на основании обращения техникума, на граничащей территории которого стоит спорное здание.
Арбитражный суд самовольные постройки
 
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