На выборы заявились два кандидата
7 декабря состоялось общее собрание коллектива Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН по выборам директора.
В выборах участвовали два кандидата – действующий директор, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев и профессор РАН Андрей Бешенцев.
- В очном голосовании приняли участие 138 сотрудников из 147-ми. По результатам тайного голосования директором Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук избран Гармаев Ендон Жамьянович, - сообщили представители учреждения.
Соответствующие документы направлены в минобрнауки России на утверждение.
Ендон Гармаев представил программу развития Института на 2021-25 годы.
«Институт ставит перед собой цель стать одним из мировых лидеров в области междисциплинарных исследований природных и социально-экономических систем и процессов в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки, изученияхимических элементов и их соединений в природных и искусственных средах, создания новых материалов и ресурсосберегающих, экологобезопасных технологий с целью обеспечения экологической безопасности России, сохранения уникальной экосистемы озера Байкал и реализации геополитического потенциала Байкальского региона, эффективного решения прикладных задач, поддержания высокого уровня российской науки. Это позволит Институту войти в первую категорию по итогам оценки результативности научной деятельности», - говорится в программе.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ендон Гармаев был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук год назад, в ноябре 2019-го. В декабре прошлого года в Facebook появилось письмо, в котором глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендует Ендона Гармаева на поста ректора Бурятского госуниверситета. Впрочем, с того времени ситуация в БГУ не изменилась, ректором остаётся Николай Мошкин.
В Бурятии выбрали директора Байкальского института природопользования
Власть, Фото:
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