В Бурятии заплатили за не готовый памятник участникам войны

Виновника инцидента оштрафовали



В селе Усть-Кяхтинское Кяхтинского района Бурятии заплатили подрядчику за работы, которые фактически не были завершены.



Администрация села заключила муниципальный контракт на поставку металлических ограждений для обустройства памятника ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Сумма работ – 300 тысяч рублей. Финансирование пришло по программе «Формирование комфортной городской среды».



- Установлено, что оплата товара произведена в отсутствие фактического исполнения обязательств со стороны подрядчика. На момент проверки металлические ограждения не были поставлены, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении должностного лица сельской администрации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Этому муниципальному служащему назначен штраф.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены. Сейчас произведена надлежащая приёмка товара, ограждения для обустройства памятника поставлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





