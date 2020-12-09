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В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери

В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Участок был продан в нарушение антикоррупционного закона

В этом году прокуратурой Бурятии вскрыто 1 100 нарушений антикоррупционного законодательства. С целью их устранения внесено 321 представление, направлено 35 исковых заявлений в суд о взыскании почти 24 млн. рублей, принесено 83 протеста на незаконные правовые акты. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 269 лиц, возбуждено 15 уголовных дел.

Всего на территории республики учтено 172 коррупционных преступления, почти половина из них связаны со взяточничеством.

Особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяется вопросам защиты экономических интересов общества и государства, эффективного расходования бюджетных средств, соблюдения государственными и муниципальными служащими определённых запретов и обязанностей.

В этом году прокурорами вскрыто более 400 нарушений должностными лицами обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Распространены случаи назначения чиновниками в подведомственные организации своих родственников, не отвечающих квалификационным требованиям, либо необоснованного применения к ним мер поощрения и материального стимулирования, - сообщили в республиканской прокуратуре.

Главой сельского поселения в Муйском районе с нарушением требований земельного законодательства проведён открытый аукцион по продаже земельного участка. Решением антимонопольного органа местная администрация признана нарушившей законодательство о защите конкуренции. Несмотря на указанные нарушения, результаты аукциона не отменены, главой муниципального образования заключён договор купли-продажи участка с победителем торгов – своим близким родственником, матерью. По иску прокурора суд обязал представительный орган поселения решить вопрос об удалении главы поселения в отставку.

По фактам фиктивного трудоустройства работников в муниципальные образовательные организации возбуждено 8 уголовных дел.

В Баргузинском районе возбуждено уголовное дело в связи с оплатой фактически непоставленного в Баргузинский лесхоз погрузчика. Причинённый бюджету ущерб превысил 100 тысяч рублей.


прокуратура
 
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