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В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»

В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура заявила о нарушении, а Следком не нашёл состава преступления

Интересная ситуация сложилась со зданием в центре Улан-Удэ – домом «Дворянская усадьба», который расположен на пересечении улиц Свердлова-Смолина. На этажность дома обратил внимание депутат Государственной Думы Николай Будуев.

- Этот дом расположен в центральной, исторической части города, где разрешена застройка домами исключительно не выше 4 этажей. Однако этот дом — семь этажей. Почему же так получилось? Потому что всем нельзя строить выше 4 этажей, а вот этому застройщику можно. И кто-то же подписал документы, разрешающие ввод этого дома, несмотря на явные нарушения, - написал Будуев своей странице в Facebook.

Он отправил обращения в республиканскую прокуратуру и в следственное управление СКР по Бурятии. Ответы оказались диаметрально противоположными.

В ответе прокуратуры говорится о превышении этажности:

«Проверка показала, что вопреки требованиям закона при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 03:24:01 121 1:472 ООО «БурГражданСтрой» допущено превышение максимальной этажности: 7 этажей вместо 4».

В следственном управлении, в свою очередь, состава преступления не увидели. В ответе Следкома говорится:

«Проверкой установлено, что возведённый жилой дом по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 6, корпус 2, располагается на земельном участке, который в соответствии с приказом Республиканской службы государственной охраны культурного наследия от 07.05.2009 № 24 относится к зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа. В соответствии с требованиями указанного нормативного акта, протяжённость фасадов строения не должна превышать 30 метров, высота строения не должна превышать 18 метров. Предельное количество этажей зданий и строений не установлены».

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.

Тем временем, бывший зампредседателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Николай Васюткин заявил, что Следственный комитет пришёл к правильному выводу. Васюткин также пояснил, что согласование на возможность строительства данного объекта давал комитет по охране памятников министерства культуры Бурятии, который и должен был проверять вопрос по этажности.

Николай Васюткин едко ответил Николаю Будуеву.

- Наш исторический центр в большей части своей территории подлежит реновации (сносу аварийного жилья и застройки новыми красивыми зданиями). Многие «бараки» ну просто уродуют наш исторический центр, мне становится стыдно перед гостями нашей столицы. И проект «дворянской усадьбы» как раз был вариантом решения этого вопроса. Так вот, «уважаемый» депутат Николай Будуев вы лучше бы там хорошие и нужные законы придумывали, и искали бы коррупцию в системе прокуратуры, которые прикрывают своих сотрудников и дают нелепые отписки простым гражданам, - написал он.

Тем временем, пользователи возмущаются отсутствием единого архитектурного дизайна города и превращения центра в «безликую многоэтажку».








строительство жилье
 
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