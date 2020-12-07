В Бурятии администрация села задолжала пенсионеру более 70 тысяч

Мужчина является получателем муниципальной доплаты к пенсии
Баргузинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к администрации сельского поселения «Баргузинское» о взыскании задолженности по доплате к муниципальной пенсии.
Оказалось, что пенсионер является получателем муниципальной доплаты к пенсии. По состоянию на 1 ноября 2020 года, задолженность составила 74 269 рублей, что не оспаривалось стороной ответчика.
Решением суда исковые требования мужчины удовлетворены. С администрации поселения в пользу жителя взыскана задолженность, а также госпошлина - 2 745,39 рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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