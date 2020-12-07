В Бурятии администрация села задолжала пенсионеру более 70 тысяч

Мужчина является получателем муниципальной доплаты к пенсии



Баргузинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к администрации сельского поселения «Баргузинское» о взыскании задолженности по доплате к муниципальной пенсии.



Оказалось, что пенсионер является получателем муниципальной доплаты к пенсии. По состоянию на 1 ноября 2020 года, задолженность составила 74 269 рублей, что не оспаривалось стороной ответчика.



Решением суда исковые требования мужчины удовлетворены. С администрации поселения в пользу жителя взыскана задолженность, а также госпошлина - 2 745,39 рублей.



Решение не вступило в законную силу.

