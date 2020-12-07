Юлия Жамбалова была на девятом месяце беременности
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в соцсети поделилась архивным снимком, сделанным шесть лет назад. 6 декабря 2014 года Юлия Жамбалова была в Кремле, куда приехала на девятом месяце беременности.
«На фото в ожидании встречи с Президентом РФ и в ожидании дочери – на девятом месяце», - пояснила омбудсмен.
На фотографии Юлия Жамбалова запечатлена с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Еленой Рулевой. В тот день она написала: «Кто бы мог подумать, в Кремле – приятные встречи, Юля назначена Уполномоченным по правам человека Республики Бурятия, жаль только, что не по правам предпринимателей».
«В ожидании встречи с президентом»: Бурятский омбудсмен поделилась архивным фото
Власть, Фото:
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