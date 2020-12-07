«В ожидании встречи с президентом»: Бурятский омбудсмен поделилась архивным фото

Власть, Фото: страница Елены Рулевой

Юлия Жамбалова была на девятом месяце беременности



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в соцсети поделилась архивным снимком, сделанным шесть лет назад. 6 декабря 2014 года Юлия Жамбалова была в Кремле, куда приехала на девятом месяце беременности.



«На фото в ожидании встречи с Президентом РФ и в ожидании дочери – на девятом месяце», - пояснила омбудсмен.



На фотографии Юлия Жамбалова запечатлена с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Еленой Рулевой. В тот день она написала: «Кто бы мог подумать, в Кремле – приятные встречи, Юля назначена Уполномоченным по правам человека Республики Бурятия, жаль только, что не по правам предпринимателей».





