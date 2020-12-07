Одна из свалок была возле АЗС
В Мухоршибирском районе Бурятии судебные приставы обязали власти села Хонхолой ликвидировать пять нелегальных свалок. С таким иском к муниципалитету обратился прокурор района в интересах неопределённого круга лиц, сообщили в УФССП по Бурятии.
В ходе проверки в Хонхолое были выявлены пять несанкционированных свалок, одна из которых была расположена недалеко от автозаправочной станции.
После вынесенного решения суда территория свалки на площади около 12 гектаров была полностью расчищена.
В Бурятии убрали пять свалок в одном селе
Власть, Фото:
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