В Бурятии убрали пять свалок в одном селе

Одна из свалок была возле АЗС



В Мухоршибирском районе Бурятии судебные приставы обязали власти села Хонхолой ликвидировать пять нелегальных свалок. С таким иском к муниципалитету обратился прокурор района в интересах неопределённого круга лиц, сообщили в УФССП по Бурятии.



В ходе проверки в Хонхолое были выявлены пять несанкционированных свалок, одна из которых была расположена недалеко от автозаправочной станции.



После вынесенного решения суда территория свалки на площади около 12 гектаров была полностью расчищена.







