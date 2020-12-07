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Подельники экс-главы Тункинского района Бурятии предстали перед судом

Подельники экс-главы Тункинского района Бурятии предстали перед судом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Их действиями причинён ущерб на 39 млн рублей

Верховный суд Бурятии вынес апелляционный приговор по уголовному делу в отношении троих соучастников, совершивших хищения в Тункинском районе. Они признаны виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- В судебном заседании установлено, что с декабря 2013 года по апрель 2015 года осуждённые, действуя в сговоре с главой администрации района, используя свои служебные полномочия, совершили хищение муниципального имущества, находящегося в курортных местностях Вышка и Нилова Пустынь Тункинского района. Путём обмана им удалось оформить в собственность юридических лиц, подконтрольных главе, восемь зданий по явно заниженной цене, - сообщает прокуратура Бурятии.

Тункинскому району причинён имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 39 млн рублей.

Виновным назначено наказание от 3 лет 4 месяцев до 4 лет лишения свободы условно. Также они не смогут занимать определённые должности в государственных органах и органах местного самоуправления 3 года.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года бывший глава Тункинского района был осуждён по уголовному делу о мошенничестве со здравницей «Нилова Пустынь» и оздоровительного учреждения «Жемчужина». Он продал их по заниженной стоимости подконтрольным организациям. Общий ущерб бюджету составил более 39 миллионов рублей. При вынесении решения суд учёл, что Самаринов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал вину и изобличил своих соучастников. В итоге бывший глава Тунки отделался условным сроком и запретом занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на четыре года.
мошенничество Тункинский район
 
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