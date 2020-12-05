Обсуждается также возможность визита главы Бурятии в Индию
Глава полпредства Бурятии Антон Виноградов встретился с секретарём политического отдела посольства Индии Фурпой Тсеринг. В том числе обсуждалась возможность визита главы Бурятии и делегации республики в Индию в 2021 году. Поездка нужна для сотрудничества в экономической, инвестиционной, социальной и других сферах, поделился в Facebook Антон Виноградов.
Также обсуждается возможность направления студентов из Бурятии на обучающие курсы в Индию. Причём полностью за счёт индийской стороны.
Среди других вопросов Виноградов выделил «улучшение условий принимающей индийской стороны для паломников из Бурятии».
У Улан-Удэ может появиться ещё один побратим – индийский город Дхарамсала. Стороны планируют подписать соглашение о побратимстве.
- Также обсуждалось развитие инвестиционного потенциала РБ с помощью привлечения крупного и среднего бизнеса Индии как инвесторов в сфере фармацевтики, медицины, горно-родной промышленности, туризма, сельского хозяйства, промышленного производства, транспортно-логистических проектов. По итогам встречи сформирован протокол и рабочая группа, которая будет в максимально оперативные сроки заниматься практической реализацией обсуждённых вопросов, - поделился глава полпредства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Антон Виноградов ответил на вопрос в соцсети, какая от его работы реальная польза для Бурятии.
Индия, возможно, будет обучать студентов из Бурятии за свой счёт
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