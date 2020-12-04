Сын зампреда правительства Бурятии спроектировал мост в Петербурге

На видео Егор Луковников рассказал о теме своего дипломного проекта – «Проектирование перехода через реку Нева в створе улиц Фаянсовая – Зольная». Заказчиком темы стал комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.







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Зампред правительства Бурятии по вопросам инфраструктуры Евгений Луковников поделился в Facebook видео, главным героем которого стал его сын Егор Луковников. Молодой человек учится в престижном вузе в Санкт-Петербурге – Петербургском госуниверсите путей сообщения императора Александра I.Егор поделился, что изучил опыт проектного института, а также проявил творческую фантазию. Всего он спроектировал шесть вариантов моста, в том числе разводные или вертикально-подъёмный. Однако было решено принять к разработке мост висячей системы.- Этот вариант был самым смелым и интересным, - пояснил проектировщик.По оценке самого молодого человека, проект он выполнил «на достаточно высоком уровне».- Дипломный проект уже является мощным каркасом, чтобы его можно было выставить как реальный, конкурентный вариант. Достаточно глубже его проработать, чем бы я с удовольствием занялся в случае поступления предложений, - добавил Егор Луковников.Его отец на своей странице репостнул видео с комментарием: «Это мой сын. Егор молодец! Горжусь тобой. Мост планируется построить в Санкт-Петербурге».Сам Евгений Луковников в 1988 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений, получив квалификацию инженера-строителя. Начинал карьеру в городе Тулун, где трудился в местном дистанции службы пути. Затем работал на различных должностях в Иркутске, а также на Забайкальской железной дороге. В 2002 году перешёл в Московскую дистанцию пути. В 2008-м был назначен руководителем центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. С 2012 года был заместителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. В 2017 году переехал в Бурятию, получив место зампреда правительства по развитию инфраструктуры.