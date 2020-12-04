 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

В Иркутске назначили первого заммэра города

В Иркутске назначили первого заммэра города
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Им стал Антон Красноштанов

Первым заместителем мэра Иркутска назначен Антон Красноштанов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.

Первый заместитель мэра будет курировать работу комитетов по управлению округами: Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского. Ранее Антон Красноштанов сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Иркутской области, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Справка:

Антон Красноштанов родился 10 июня 1986 года.

В 2008 году закончил Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства по специальности «Правоведение», специализация «Хозяйственно-правовая деятельность в строительном комплексе».

В 2014 году получил диплом специалиста в ИрГУПСе по специальности «Управление персоналом».

В 2017 году закончил Российскую Академию госслужбы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 14 лет начал работать сварщиком, затем трудился мастером участка на строительстве объектов. В 2006 году возглавил одно из подразделений ФСК «ДомСтрой», которая занимается строительством жилых домов, объектов социального назначения, активно развивает микрорайон Новое в Ново-Ленино. Далее работал коммерческим директором этой компании, заместителем генерального директора. До недавнего времени возглавлял данную финансово-строительную компанию.
назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сын зампреда правительства Бурятии спроектировал мост в Петербурге
Сын зампреда правительства Бурятии спроектировал мост в Петербурге
Власть, 04.12.2020
Зампред правительства Евгений Луковников поделился, что гордится сыном
В Иркутске назначили первого заммэра города
В Иркутске назначили первого заммэра города
Власть, 04.12.2020
Им стал Антон Красноштанов
Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину
Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину
Власть, 04.12.2020
Бывший мэр Улан-Удэ напомнил, что строительства дамбы добивались с 1993 года
Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером
Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером
Власть, 04.12.2020
Одно из самых популярных видео депутата называется «Бузики для пузика»
15-20 минут: Детский омбудсмен Бурятии примет граждан
15-20 минут: Детский омбудсмен Бурятии примет граждан
Власть, 04.12.2020
Предварительно необходимо записаться
Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты
Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты
Власть, 04.12.2020
Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ
Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ
Власть, 04.12.2020
Уволенная из мэрии Анастасия Кузовлева нашла новую работу
В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
Власть, 04.12.2020
Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации
В Бурятии прекратили уголовное дело на главу Курумкана
В Бурятии прекратили уголовное дело на главу Курумкана
Власть, 04.12.2020
Главу Курумкана легко отделался за покушение на мошенничество
Глава Бурятии зазывает студентов Московского авиационного института
Глава Бурятии зазывает студентов Московского авиационного института
Власть, 03.12.2020
Алексей Цыденов пообещал бесплатный перелёт и экскурсии
В Бурятии Росприроднадзор подал иск к правительству и мэрии
В Бурятии Росприроднадзор подал иск к правительству и мэрии
Власть, 03.12.2020
Иск связан с несанкционированной свалкой
Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест
Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест
Власть, 02.12.2020
Баир Жамбалов проведёт новогодние праздники под домашним арестом
Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным
Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным
Власть, 02.12.2020
Обращение Алексею Цыденову направили представители ЛДПР
Бурятский министр поколол дрова старушке
Бурятский министр поколол дрова старушке
Власть, 02.12.2020
Министр заверил, что это «не самопиар»
В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления
В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления
Власть, 02.12.2020
После прокурорской проверки устранены нарушения в сфере нормотворчества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^