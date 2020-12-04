В Иркутске назначили первого заммэра города

Им стал Антон Красноштанов



Первым заместителем мэра Иркутска назначен Антон Красноштанов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.



Первый заместитель мэра будет курировать работу комитетов по управлению округами: Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского. Ранее Антон Красноштанов сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Иркутской области, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Справка:



Антон Красноштанов родился 10 июня 1986 года.



В 2008 году закончил Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства по специальности «Правоведение», специализация «Хозяйственно-правовая деятельность в строительном комплексе».



В 2014 году получил диплом специалиста в ИрГУПСе по специальности «Управление персоналом».



В 2017 году закончил Российскую Академию госслужбы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».



С 14 лет начал работать сварщиком, затем трудился мастером участка на строительстве объектов. В 2006 году возглавил одно из подразделений ФСК «ДомСтрой», которая занимается строительством жилых домов, объектов социального назначения, активно развивает микрорайон Новое в Ново-Ленино. Далее работал коммерческим директором этой компании, заместителем генерального директора. До недавнего времени возглавлял данную финансово-строительную компанию.

