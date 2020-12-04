Им стал Антон Красноштанов
Первым заместителем мэра Иркутска назначен Антон Красноштанов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.
Первый заместитель мэра будет курировать работу комитетов по управлению округами: Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского. Ранее Антон Красноштанов сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Иркутской области, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Справка:
Антон Красноштанов родился 10 июня 1986 года.
В 2008 году закончил Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства по специальности «Правоведение», специализация «Хозяйственно-правовая деятельность в строительном комплексе».
В 2014 году получил диплом специалиста в ИрГУПСе по специальности «Управление персоналом».
В 2017 году закончил Российскую Академию госслужбы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 14 лет начал работать сварщиком, затем трудился мастером участка на строительстве объектов. В 2006 году возглавил одно из подразделений ФСК «ДомСтрой», которая занимается строительством жилых домов, объектов социального назначения, активно развивает микрорайон Новое в Ново-Ленино. Далее работал коммерческим директором этой компании, заместителем генерального директора. До недавнего времени возглавлял данную финансово-строительную компанию.
В Иркутске назначили первого заммэра города
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