Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину

Бывший мэр Улан-Удэ напомнил, что строительства дамбы добивались с 1993 года
Экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев прокомментировал вопросы, которые глава Бурятии Алексей Цыденов поднял 30 ноября на встрече с президентом России. Как сообщал «Байкал-Daily», среди трёх ключевых вопросов, Алексей Цыденов выделил строительство дамбы в Улан-Удэ.
- У нас в затопляемой зоне порядка 48 тысяч жителей живёт, там порядка 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, (последнее крупное наводнение было в 1993 году – прим.) – порядка 319 миллиардов рублей, - сообщил глава Бурятии.
Он попросил содействия правительства России в выделении финансирования на дамбу в рамках нацпроекта «Экология». Владимир Путин пообещал сформулировать соответствующие поручения правительству России.
По словам Геннадия Айдаева, вопрос строительства поднимали с 1993 года, когда было сильное наводнение. В результате разлива Уды и Селенги Улан-Удэ сильно пострадал, особенно нижняя часть – улицы Шмидта, Свободы, Смолина, Корабельная.
- На Левом берегу тогда в основном были садовые участки, но были и жилые дома. Приезжала комиссия во главе с первым заместителем председателя правительства. Тогда было принято решение о строительстве дамбы. Я был главой администрации Советского района, и мы этот вопрос подняли, потому что вода стояла шесть метров по улице Иволгинская, - поделился Геннадий Айдаев.
Тогда власти города и республики договорились о составлении проектно-сметной документации. Однако этот вопрос по сей день так и остаётся на стадии разработки.
- То, что в последние годы у нас нет наводнения, не значит, что его не будет в последующие годы. Поэтому я считаю, что вопрос строительства дамбы подняли своевременно. Приятно, конечно, что Владимир Владимирович поддержал нас, дал поручение правительству России. Посмотрим, как дальше пойдут дела в условиях дефицита бюджета. Но раз президент дал поручение правительству, мы с надеждой будем ждать, - добавил Айдаев.
Также бывший мэр поведал, что в советское время о строительстве дамбы говорилось много, однако он так остро не стоял и вопрос о разработке проект-сметной документации не поднимался. После распада СССР и новых реформ властям и вовсе было не до этого. Однако при разработке генплана города, строительство дамбы было внесено.
- Когда я был мэром, мы предпринимали определенные действия по недопущению наводнений. Проводилась расчистка русла реки, чистили Степную протоку. Подписали соглашение с Речным портом о том, что они проведут углубление дна от порта до Селенгинского моста. Мы тогда попали в федеральную программу, было выделено около 50 млн рублей, - отметил Геннадий Айдаев.
Выдвигались и другие идеи. В том числе во время визита в Улан-Удэ руководителя Росводы. Тогда поднимался вопрос о разработке проектной документации. Однако во включении в программу было отказано.
Вопрос экологии Байкала, который также поднимался на совещании с Путиным, Геннадий Айдаев также назвал необходимым.
- Насчёт очистных сооружений, речь идёт о том, чтобы все реки, образующие водосборную зону Байкала, были оборудованы очистными сооружениями. В своё время, года два назад обратили внимание, что все подобные очистные в районах старые их нужно реконструировать. Мы тогда рассматривали вариант привлечь китайских инвесторов. Когда они посмотрели наши очистные сооружения в Улан-Удэ, отметили, что можно проект по их реконструкции применить и на других очистных, - рассказал Айдаев.
Также он добавил, что этим вопросом необходимо обязательно заниматься. Поскольку это поможет решить проблему с «цветением» Байкала.
- «Цветёт» не только озеро, в этом году я сам видел в каком состоянии находится устье реки Селенги – оно все цветёт, - отметил Геннадий Айдаев.
По словам бывшего мэра в 90-е годы проблем ни с «цветением», ни со спирогирой на Байкале не возникало. Проблема со спирогирой вообще возникла неожиданно, ведь ранее считалось, что она может возникать и разрастаться только в теплых водах, а теперь ее находят и на северном Байкале.
- Поэтому считаю, что просьбы главы своевременны, самое главное, чтобы был результат, - резюмировал он.
Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину
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