Предварительно необходимо записаться
14 декабря уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина проведёт личный прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.
Личный приём будет проводится по предварительной записи. Начало записи на приём заявителей с 4 декабря. Записаться можно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, по телефону: 8 (3012)21-28-79.
В аппарате детского омбудсмена обращают внимание на следующее:
- в случае введения дополнительных ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией возможен перенос даты приема;
- время приёма будет сокращено до 15-20 минут на заявителя, в связи с чем записавшимся заявителям рекомендуется заблаговременно подготовить текст обращения в письменном виде на имя уполномоченного;
- не допускаются на приём заявители с повышенной температурой тела, кашлем и насморком, а также граждане, которые должны находиться на карантине или самоизоляции.
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Приём граждан по предварительной записи будет проходить по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 430.
15-20 минут: Детский омбудсмен Бурятии примет граждан
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