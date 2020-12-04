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Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты

Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты
Власть,  Фото:пресс-служба ВВО
Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с рабочей поездкой побывал командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. 1 декабря в танковом соединении в Улан-Удэ он посетил митинг в честь начала нового учебного периода у военных.

Также Геннадий Жидко посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Его ознакомили с перспективными образцами вертолётной техники, которая может использоваться в интересах Вооружённых Сил России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


В частности, командующий войсками округа ознакомился с возможностями лёгкого многоцелевого вертолёта КА-226Т, который может использоваться для корабельного базирования, выполнения задач в условиях высокогорья, новыми разработками на базе вертолёта Ми-8 в интересах ВС РФ, а также в области беспилотных летательных аппаратов.

Генерал-полковник Жидко в ходе работы с представителями предприятия дал ряд практических рекомендаций, исходя из реальных потребностей войск. Он также отметил, что при разработке перспективных образцов нужно уделить особое внимание повышению лётно-технических характеристик и опираться, в первую очередь, на опыт применения вертолётов и беспилотной авиации в современных вооружённых конфликтах.

Справка:

Геннадий Жидко родился в 1965 году в Узбекской АССР. В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище.

В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2007 году – Военную академию Генерального штаба.

Прошёл основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба – первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа.

Участник военной операции России в Сирии. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии. Нестандартное и искусное полководческое мышление военного советника Жидко было отмечено начальником Генерального штаба ВС России и первым заместителем министра обороны России генералом армии Валерием Герасимовым.

С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Указом президента России («закрытым») от 26 декабря 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Жидко было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Также награждён орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемью медалями.

В ноябре 2018 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.


военнослужащие Улан-Удэнский авиазавод Восточный военный округ
 
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