В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации



Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурском районе Бурятии.



В ходе проверки на двух участках автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта на проезжей части обнаружили выбоины, превышающие допустимые нормы, установленные ГОСТом. Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Автодорога находится в оперативном управлении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор».



Для устранения нарушений закона прокурор района внес представление исполняющему обязанности руководителя учреждения. После этого нарушения были устранены, проведены работы по ремонту проезжей части.

