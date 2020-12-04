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В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге

В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации

Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурском районе Бурятии.

В ходе проверки на двух участках автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта на проезжей части обнаружили выбоины, превышающие допустимые нормы, установленные ГОСТом. Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Автодорога находится в оперативном управлении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор».

Для устранения нарушений закона прокурор района внес представление исполняющему обязанности руководителя учреждения. После этого нарушения были устранены, проведены работы по ремонту проезжей части.
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