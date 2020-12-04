Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации
Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурском районе Бурятии.
В ходе проверки на двух участках автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта на проезжей части обнаружили выбоины, превышающие допустимые нормы, установленные ГОСТом. Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Автодорога находится в оперативном управлении государственного казённого учреждения «Бурятрегионавтодор».
Для устранения нарушений закона прокурор района внес представление исполняющему обязанности руководителя учреждения. После этого нарушения были устранены, проведены работы по ремонту проезжей части.
В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
Власть, Фото:
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