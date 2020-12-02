Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным

Координатор Бурятского регионального отделения политической партии ЛДПР Дмитрий Шишмарев направили два запроса на имя главы республики Алексея Цыденова и председателя Народного Хурала Владимира Павлова. ЛДПР просит рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря – четверг - на иной выходной день.
- Все прекрасно понимают, что 31 декабря полноценной работы нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отгул на работе или отпуск за свой счёт, договариваются с работодателями. И если бы правительство всё это осознавало и понимало, то такой перенос состоялся бы уже в этом году. Нас в ЛДПР такая позиция не устраивает, - отметил Дмитрий Шишмарев.
Кроме того, ЛДПР требует признать 31 декабря официальным выходным днём на территории Российской Федерации. Для этого либералы создали петицию на сайте Change.org. На сегодня петицию подписали 228 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее к главам регионов обратился член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, он просил объявить 31 декабря выходным днём.
В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днём. Последний день 2020 года пока будет рабочим.
Прошлое 31 декабря в Бурятии было объявлено выходным днём. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление. Оно касалось работников государственных органов Бурятии. Муниципалитетам, руководителям федеральных органов власти и частных коммерческих организаций было рекомендовано пойти на такой же шаг.