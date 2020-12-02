 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным

Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Обращение Алексею Цыденову направили представители ЛДПР

Координатор Бурятского регионального отделения политической партии ЛДПР Дмитрий Шишмарев направили два запроса на имя главы республики Алексея Цыденова и председателя Народного Хурала Владимира Павлова. ЛДПР просит рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря – четверг - на иной выходной день.

- Все прекрасно понимают, что 31 декабря полноценной работы нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отгул на работе или отпуск за свой счёт, договариваются с работодателями. И если бы правительство всё это осознавало и понимало, то такой перенос состоялся бы уже в этом году. Нас в ЛДПР такая позиция не устраивает, - отметил Дмитрий Шишмарев. 



Кроме того, ЛДПР требует признать 31 декабря официальным выходным днём на территории Российской Федерации. Для этого либералы создали петицию на сайте Change.org. На сегодня петицию подписали 228 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее к главам регионов обратился член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, он просил объявить 31 декабря выходным днём. 

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днём. Последний день 2020 года пока будет рабочим.

Прошлое 31 декабря в Бурятии было объявлено выходным днём. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление. Оно касалось работников государственных органов Бурятии. Муниципалитетам, руководителям федеральных органов власти и частных коммерческих организаций было рекомендовано пойти на такой же шаг. 
глава Бурятии Алексей Цыденов ЛДПР Новый год
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест
Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест
Власть, 02.12.2020
Баир Жамбалов проведёт новогодние праздники под домашним арестом
Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным
Главу Бурятии просят объявить 31 декабря выходным
Власть, 02.12.2020
Обращение Алексею Цыденову направили представители ЛДПР
Бурятский министр поколол дрова старушке
Бурятский министр поколол дрова старушке
Власть, 02.12.2020
Министр заверил, что это «не самопиар»
В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления
В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления
Власть, 02.12.2020
После прокурорской проверки устранены нарушения в сфере нормотворчества
Власти Бурятии ищут начальника на должность с зарплатой 88 тысяч
Власти Бурятии ищут начальника на должность с зарплатой 88 тысяч
Власть, 01.12.2020
Новая высокая должность появится в Бурприроднадзоре
Хурал Бурятии не экономит на себе
Хурал Бурятии не экономит на себе
Власть, 01.12.2020
Расходы на обеспечение парламента Бурятии вновь решено увеличить
Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Власть, 01.12.2020
В прошлом году власти Бурятии уже объявляли 31 декабря выходным днём
Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии
Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии
Власть, 01.12.2020
Алексей Цыденов обозначил три проблемных вопроса для республики
Мэр Улан-Удэ считает, что жителям 113-го квартала повезло
Мэр Улан-Удэ считает, что жителям 113-го квартала повезло
Власть, 01.12.2020
В 113 микрорайоне появится место, где, по мнению Игоря Шутенкова, будет интересно проводить время
В Бурятии часть Байкала отдали бизнесмену
В Бурятии часть Байкала отдали бизнесмену
Власть, 01.12.2020
Незаконно отдали в аренду территорию на Байкальском Прибое
В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека
В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека
Власть, 30.11.2020
Светлана Семёнова ранее работала уполномоченным по правам ребёнка
Путин обсудил с Цыденовым ситуацию в Бурятии
Путин обсудил с Цыденовым ситуацию в Бурятии
Власть, 30.11.2020
На встрече глава Бурятии попросил сотни новых автобусов, рассказал о ситуации с коронавирусом и поднял крупные вопросы
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения
Власть, 30.11.2020
Наталья Ледяева подозревается в мошенничестве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^