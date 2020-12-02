Бурятский министр поколол дрова старушке





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИНСПОРТ РБ (@minsportrb)



- Это не самопиар, думаю, в этот день необходимо поддержать наших добровольцев, которые постоянно жертвуют своим временем, порой где-то даже в ущерб своей семье, помогают другим людям в сложной ситуации. И мы очень сильно надеемся, что ваши добрые поступки растопят сердца многих наших земляков и сподвигнут их на такие же добрые дела. Поддержите нашу инициативу, - заключил Дамдинцурунов.



Информацию о своём добром поступке можно разместить в социальных сетях с хештегом #ДОБРОДЕНЬ03.





- Это не самопиар, думаю, в этот день необходимо поддержать наших добровольцев, которые постоянно жертвуют своим временем, порой где-то даже в ущерб своей семье, помогают другим людям в сложной ситуации. И мы очень сильно надеемся, что ваши добрые поступки растопят сердца многих наших земляков и сподвигнут их на такие же добрые дела. Поддержите нашу инициативу, - заключил Дамдинцурунов.Информацию о своём добром поступке можно разместить в социальных сетях с хештегом #ДОБРОДЕНЬ03.

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей поучаствовать в акции #ДоброДень03.- 5 декабря - Международный день добровольца, мы в Бурятии этот день решили назвать ДоброДень. Призываем всех жителей республики с 1 по 5 декабря в один из этих дней в поддержку наших добровольцев и просто неравнодушных людей сделать любое доброе дело, а может, и не одно, выложить информацию о вашем добром поступке в социальных сетях с хэштегом #ДоброДень03, - сказал он в коротком видеоролике, опубликованном в аккаунте регионального минспорта в Instagram.На видео министр вместе с волонтёрами ресурсного центра «Добродом» помог наколоть дрова одинокой бабушке, а также в День матери поздравил многодетную мать, предварительно закупив для семьи необходимые продукты питания.