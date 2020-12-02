В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления

После прокурорской проверки устранены нарушения в сфере нормотворчества



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов.



- Администрации сельских поселений своевременно не направляли принятые муниципальные нормативные правовые акты в орган государственной власти республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, - сообщили в республиканской прокуратуре.



Девяти главам сельских поселений внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения закона устранены, сведения о правовых актах направлены в республиканский регистр, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

