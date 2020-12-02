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В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления

В Бурятии девяти главам сёл прокуратура внесла представления
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
После прокурорской проверки устранены нарушения в сфере нормотворчества

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов.

- Администрации сельских поселений своевременно не направляли принятые муниципальные нормативные правовые акты в орган государственной власти республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, - сообщили в республиканской прокуратуре.

Девяти главам сельских поселений внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения закона устранены, сведения о правовых актах направлены в республиканский регистр, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
прокуратура
 
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