 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Хурал Бурятии не экономит на себе

Хурал Бурятии не экономит на себе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Расходы на обеспечение парламента Бурятии вновь решено увеличить

В Бурятии представлен проект расходов на Народный Хурал на 2021 год. Общая сумма затрат составит 279,6 млн рублей. По сравнению с 2020-м, расходы вырастут порядка на семь миллионов рублей.

Львиная доля из них – это оплата труда. В Народном Хурале 106 штатных единиц. Из них 15 человек – это сами депутаты, сидящие на оплачиваемых должностях (председатель Хурала, два его зама, депутаты-председатели комитетов их замы). Помимо этого, работают специалисты аппарата Хурала, специалисты аппарата фракций и пр. На зарплату и страховые взносы уйдёт 85% (239 млн рублей в год) от расходов.

Все 66 депутатов получают расходы на свою депутатскую деятельность – порядка 55 тысяч рублей в месяц. У депутатов есть помощники, на зарплату которых заложено 58 млн рублей.

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности парламента Бурятии составляют 14%, или 40 млн. В их числе оплата услуг связи (в том числе в списке указана не только сотовая, но и фельдъегерская и специальная связь) и интернета, почтовые услуги. На это заложено 1,9 млн.

Почти 4 млн выделено на возмещение расходов по командировкам.

24,8 млн рублей потратит на информационное освещение своей работы в СМИ.

Помимо этого, в плане имеются расходы на содержание оргтехники, системы вентиляции и кондиционирования, на уборку – 620 тысяч рублей.

На покупку и обновление программных продуктов и техническую поддержку Хурала будет выделено 2,7 млн рублей.

1,4 млн пойдёт на услуги по переводу почётных грамот, на подписку периодической печати, представительские расходы и некие другие услуги.

На приобретение материальных запасов (запасные части к вычислительной технике, расходные материалы для лазерных принтеров, канцелярские товары, бланочная продукция, товары хозяйственного назначения) и сувенирной продукции, открыток, цветов, благодарственных писем и почётных грамот решено потратить 3,4 млн.

В прошлом году Народный Хурал без возражений утвердил расходы на самих себя.


Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Власть, 01.12.2020
В прошлом году власти Бурятии уже объявляли 31 декабря выходным днём
Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии
Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии
Власть, 01.12.2020
Алексей Цыденов обозначил три проблемных вопроса для республики
Мэр Улан-Удэ считает, что жителям 113-го квартала повезло
Мэр Улан-Удэ считает, что жителям 113-го квартала повезло
Власть, 01.12.2020
В 113 микрорайоне появится место, где, по мнению Игоря Шутенкова, будет интересно проводить время
В Бурятии часть Байкала отдали бизнесмену
В Бурятии часть Байкала отдали бизнесмену
Власть, 01.12.2020
Незаконно отдали в аренду территорию на Байкальском Прибое
В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека
В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека
Власть, 30.11.2020
Светлана Семёнова ранее работала уполномоченным по правам ребёнка
Путин обсудил с Цыденовым ситуацию в Бурятии
Путин обсудил с Цыденовым ситуацию в Бурятии
Власть, 30.11.2020
На встрече глава Бурятии попросил сотни новых автобусов, рассказал о ситуации с коронавирусом и поднял крупные вопросы
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения
Власть, 30.11.2020
Наталья Ледяева подозревается в мошенничестве
Иринчея Матханова оштрафовали на 30 тысяч
Иринчея Матханова оштрафовали на 30 тысяч
Власть, 30.11.2020
Представители лидера бурятских «справедливороссов» не оспаривали в суде его правонарушение
Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии
Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии
Власть, 30.11.2020
Занять этот пост шоумена призывают люди со всего света
В Улан-Удэ экс-главврач детской больницы возглавил «Аистёнок»
В Улан-Удэ экс-главврач детской больницы возглавил «Аистёнок»
Власть, 30.11.2020
Ранее Аюр Бимбаев долгие годы руководил детской республиканской клинической больницей  
Зампред правительства Бурятии призвал не бояться менять жизнь к лучшему
Зампред правительства Бурятии призвал не бояться менять жизнь к лучшему
Власть, 30.11.2020
Евгений Луковников прокомментировал ситуацию со сменой управляющих компаний
На дорогах в Бурятии не хватало знаков
На дорогах в Бурятии не хватало знаков
Власть, 30.11.2020
В дело вмешалась прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^