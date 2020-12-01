Хурал Бурятии не экономит на себе

Расходы на обеспечение парламента Бурятии вновь решено увеличить
В Бурятии представлен проект расходов на Народный Хурал на 2021 год. Общая сумма затрат составит 279,6 млн рублей. По сравнению с 2020-м, расходы вырастут порядка на семь миллионов рублей.
Львиная доля из них – это оплата труда. В Народном Хурале 106 штатных единиц. Из них 15 человек – это сами депутаты, сидящие на оплачиваемых должностях (председатель Хурала, два его зама, депутаты-председатели комитетов их замы). Помимо этого, работают специалисты аппарата Хурала, специалисты аппарата фракций и пр. На зарплату и страховые взносы уйдёт 85% (239 млн рублей в год) от расходов.
Все 66 депутатов получают расходы на свою депутатскую деятельность – порядка 55 тысяч рублей в месяц. У депутатов есть помощники, на зарплату которых заложено 58 млн рублей.
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности парламента Бурятии составляют 14%, или 40 млн. В их числе оплата услуг связи (в том числе в списке указана не только сотовая, но и фельдъегерская и специальная связь) и интернета, почтовые услуги. На это заложено 1,9 млн.
Почти 4 млн выделено на возмещение расходов по командировкам.
24,8 млн рублей потратит на информационное освещение своей работы в СМИ.
Помимо этого, в плане имеются расходы на содержание оргтехники, системы вентиляции и кондиционирования, на уборку – 620 тысяч рублей.
На покупку и обновление программных продуктов и техническую поддержку Хурала будет выделено 2,7 млн рублей.
1,4 млн пойдёт на услуги по переводу почётных грамот, на подписку периодической печати, представительские расходы и некие другие услуги.
На приобретение материальных запасов (запасные части к вычислительной технике, расходные материалы для лазерных принтеров, канцелярские товары, бланочная продукция, товары хозяйственного назначения) и сувенирной продукции, открыток, цветов, благодарственных писем и почётных грамот решено потратить 3,4 млн.
В прошлом году Народный Хурал без возражений утвердил расходы на самих себя.
Хурал Бурятии не экономит на себе
Власть, Фото:
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