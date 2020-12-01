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Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным

Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В прошлом году власти Бурятии уже объявляли 31 декабря выходным днём

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днём. Хамзав пояснил, что эту инициативу поддерживает более 85 процентов граждан, сообщает РИА Новости.

В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15 регионов.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьёй, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря ещё более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива «31 декабря – выходной день» активно обсуждается, и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью», — подчеркнул Хамзаев в письме.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года, будет выходным днём. Последний день 2020 года пока будет рабочим.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о выходном дне 31 декабря, подписав соответствующее постановление. Оно касалось работников государственных органов Бурятии. Муниципалитетам, руководителям федеральных органов власти и частных коммерческих организаций было рекомендовано пойти на такой же шаг.




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