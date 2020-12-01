Кобзев заявил, что «нет неприкасаемых»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал задержание бывшего министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой. Как сообщал «Байкал-Daily», она была задержана накануне по подозрению в мошенничестве.
- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Давать оценки деятельности Наталии Петровны пока никто, включая меня, не имеет права. Уверен, что следственные органы проведут объективное расследование, - сказал Кобзев.
Он подчеркнул, что не «имеет права и не будет вмешиваться в процесс».
- Уже неоднократно говорил и повторю ещё раз: у нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону, - заключил Кобзев.
По версии следствия, Ледяева вместе с сыном и другими лицами похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов.
Губернатор Иркутской области прокомментировал задержание экс-главы минздрава
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