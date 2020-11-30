Наталья Ледяева подозревается в мошенничестве
В Иркутской области следователи задержали бывшего министра здравоохранения Наталию Ледяеву, а также её предполагаемых сообщников. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии следствия, с мая по октябрь текущего года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, её сын, а также иные лица похитили из бюджета региона около 25 млн рублей. Деньги были изъяты при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.
- На данный момент установлено, что Наталия Ледяева, используя своё служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия, - сообщили пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
По месту жительства бывшего министра проведены обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения
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