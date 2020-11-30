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В Бурятии со второй попытки выберут первого замглавы минздрава

В Бурятии со второй попытки выберут первого замглавы минздрава
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Утверждена конкурсная комиссия

В Бурятии вновь попытаются найти человека на должность первого замминистра здравоохранения. Утверждена правительственная конкурсная комиссия.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно назначенный главный врач детской республиканской больницы Анатолий Дмитриев должен был занять пост первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. Он победил в соответствующем конкурсе на эту должность, но помешал Дмитриеву иностранный счёт (по закону, госслужащие не должны иметь счета в иностранных банках за границей или активы в других странах).

В распоряжении правительства Бурятии от 26 ноября говорится следующее:

«…утвердить состав правительственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности первого заместителя министра здравоохранения – председателя комитета стратегического планирования. Правительственной конкурсной комиссии провести конкурс в соответствии квалификационными требованиями…».

Председателем комиссии является глава Бурятии Алексей Цыденов, сопредседателем - зампред правительства - руководитель администрации главы республики Баир Цыренов.

Прежним первым замминистра здравоохранения Бурятии была Наталья Бухольцева, сейчас находящаяся под следствием по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Обвинение Бухольцевой предъявили, когда она уже покинула минздрав и трудилась главным врачом городской поликлиники №4.


минздрав назначение
 
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