Евгений Луковников прокомментировал ситуацию со сменой управляющих компаний
Жители Бурятии всё чаще выбирают новые управляющие организации для своих домов, сообщили в Госстройжилнадзоре. Только в ноябре управляющую организацию поменяли 33 дома в районах республики Бурятия и 25 домов в Улан-Удэ.
- В Бурятии по-прежнему остро стоит вопрос обслуживания многоквартирных домов. Горожане постепенно принимают решения о выборе новых управляющих компаний, вместо тех, что недобросовестно относились к своим обязанностям, - прокомментировали в Госстройжилнадзоре.
Главной сложностью для управляющих компаний, в реестр лицензий которых включаются новые дома, была и остаётся не сама работа, а преодоление стереотипов, прочно укоренившихся в сознании горожан, заявляют в ведомстве. Жители обсуждают договоры управления, разбирают состав общего имущества, активно ведут эту работу Советы домов. Главное в такой ситуации – понимать, какие работы с какой периодичностью и объёмами включены в тариф новой УК, и сколько готовы платить собственники, если перечень работ требуется расширять.
Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников так прокомментировал ситуацию:
- Почти в каждом доме переход к новой УК превращается в противостояние жителей между собой. Те, кто устал от неповоротливости и прохладного отношения к работе прежней управляющей компании, ратуют за перемены. Другие боятся смены лицевых счетов и названий в квитанциях, и новая организация не вызывает у них доверия. Выигрывают дома, жители которых решают всё же «дать шанс» и себе, и управляющим компаниям. Не нужно бояться менять свою жизнь к лучшему. Перейти в другую управляющую компанию – не сложно, а качество обслуживания дома может повыситься в разы.
Зампред правительства Бурятии призвал не бояться менять жизнь к лучшему
Власть, Фото:
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