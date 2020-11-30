На дорогах в Бурятии не хватало знаков

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Бичурского района Бурятии нарушали закон в сфере безопасности дорожного движения.



Проверкой установлено, что в нарушение ГОСТа «Технические средства организации дорожного движения» на участке автодороги по ул. Комсомольская села Бичура на перекрёстках улиц отсутствуют три дорожных знака «Уступи дорогу». Это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.



Начальнику хозяйственно-транспортного отдела Бичурского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

