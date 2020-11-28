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Иринчея Матханова призывают сдать мандат

Иринчея Матханова призывают сдать мандат
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По неофициальной информации, задержанного депутата доставили из изолятора в больницу

В Бурятии развернулся скандал вокруг персоны депутата Народного Хурала, руководителя фракции «Справедливая Россия» Иринчея Матханова. Накануне вечером телеграм-канал «БурКОПсоюз» сообщил о задержании депутата. В сообщении утверждалось, что Матханов был задержан сотрудниками ГИБДД, когда находился за рулём.

Вскоре телеграм-канал «Ньюбур» сообщил о госпитализации депутата из изолятора временного содержания. По неподтверждённой пока информации, его доставили в республиканскую клиническую больницу.

В МВД по Бурятии произошедшее не комментируют.

Известный бурятский общественник Биликто Дугаров на своей странице в соцсети заявил, что «шокирован новым политическим скандалом в Народном Хурале». Член Общественной палаты Бурятии высказал следующее мнение: «Считаю, что абсолютно прав спикер Владимир Павлов, заявляя о том, что Иринчей Матханов обязан сдать мандат депутата».

Как сообщал «Байкал-Daily», на последних сессиях Народного Хурала Матханов не раз призывал уйти в отставку председателя парламента Владимира Павлова. 26 ноября конфликт едва ли не дошёл до высшей точки. Павлов не оставил без ответа очередной призыв и заявил, что Матханову самому нужно «быть мужиком» и отказаться от своего депутатского мандата. Также на сессии Владимир Павлов озвучил информацию о том, что Матханова представляли к государственной награде, но пришёл отказ. «Определённые федеральные силовые структуры вернули, потому что вы лишены права управления транспортным средством за определенные действия, которые вообще не пример для депутата», - сказал тогда спикер Хурала.


депутаты Народного Хурала
 
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