По неофициальной информации, задержанного депутата доставили из изолятора в больницу
В Бурятии развернулся скандал вокруг персоны депутата Народного Хурала, руководителя фракции «Справедливая Россия» Иринчея Матханова. Накануне вечером телеграм-канал «БурКОПсоюз» сообщил о задержании депутата. В сообщении утверждалось, что Матханов был задержан сотрудниками ГИБДД, когда находился за рулём.
Вскоре телеграм-канал «Ньюбур» сообщил о госпитализации депутата из изолятора временного содержания. По неподтверждённой пока информации, его доставили в республиканскую клиническую больницу.
В МВД по Бурятии произошедшее не комментируют.
Известный бурятский общественник Биликто Дугаров на своей странице в соцсети заявил, что «шокирован новым политическим скандалом в Народном Хурале». Член Общественной палаты Бурятии высказал следующее мнение: «Считаю, что абсолютно прав спикер Владимир Павлов, заявляя о том, что Иринчей Матханов обязан сдать мандат депутата».
Как сообщал «Байкал-Daily», на последних сессиях Народного Хурала Матханов не раз призывал уйти в отставку председателя парламента Владимира Павлова. 26 ноября конфликт едва ли не дошёл до высшей точки. Павлов не оставил без ответа очередной призыв и заявил, что Матханову самому нужно «быть мужиком» и отказаться от своего депутатского мандата. Также на сессии Владимир Павлов озвучил информацию о том, что Матханова представляли к государственной награде, но пришёл отказ. «Определённые федеральные силовые структуры вернули, потому что вы лишены права управления транспортным средством за определенные действия, которые вообще не пример для депутата», - сказал тогда спикер Хурала.
Иринчея Матханова призывают сдать мандат
Власть, Фото:
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