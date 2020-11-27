Госдума приняла закон об удалённой работе

Работодатель обязан обеспечить оборудованием или возместить затраты работникам на удалёнке



Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об удалённой работе. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы, сообщает РИА Новости.



Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое — «дистанционная (удалённая) работа». Второе — «временная дистанционная (удалённая) работа»: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье — «комбинированная дистанционная (удаленная) работа»: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удалённая) работа.



Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.



Перевод работника на удалённую работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.



Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.



В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документами будет возможен в том числе по почте.







