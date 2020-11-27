В Бурятии офицер присвоил продовольствия на 600 тысяч

Власть, Фото: УФСБ по Бурятии

На скамье подсудимых оказался начальник продовольственной службы воинской части



В Бурятии вступил в силу приговор Кяхтинского гарнизонного военного суда в отношении капитана, начальника продовольственной службы воинской части 62048.



- Исполняя обязанности начальника продовольственной службы воинской части 62048, он фиктивно списал и похитил продовольствие, предназначенное для питания военнослужащих в период их нахождения на полигоне «Бурдуны» (Кяхта). Ущерб составил более 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСБ по Бурятии.



В ходе следствия капитан свою вину полностью признал.



Суд признал его виновным в мошенничестве. Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком на три года. Он должен будет заплатить штраф в 70 тысяч рублей, а также вернуть сумму ущерба в 523 тысячи.





