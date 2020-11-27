На скамье подсудимых оказался начальник продовольственной службы воинской части
В Бурятии вступил в силу приговор Кяхтинского гарнизонного военного суда в отношении капитана, начальника продовольственной службы воинской части 62048.
- Исполняя обязанности начальника продовольственной службы воинской части 62048, он фиктивно списал и похитил продовольствие, предназначенное для питания военнослужащих в период их нахождения на полигоне «Бурдуны» (Кяхта). Ущерб составил более 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСБ по Бурятии.
В ходе следствия капитан свою вину полностью признал.
Суд признал его виновным в мошенничестве. Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком на три года. Он должен будет заплатить штраф в 70 тысяч рублей, а также вернуть сумму ущерба в 523 тысячи.
В Бурятии офицер присвоил продовольствия на 600 тысяч
Власть, Фото:
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