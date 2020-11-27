Путин назначил начальника ГУ МЧС по Иркутской области

Пост был вакантен с прошлого года
Начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области назначен полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. Соответствующий указ 25 ноября подписал президент страны.
Вячеслав Федосеенко родился 26 сентября 1976 года в селе Хомутово Иркутской области. В 1997 году окончил Иркутскую высшую школу МВД России, в 2011 году - Восточно-Сибирский институт МВД РФ по специальности «инженер пожарной безопасности». В 2016 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России на факультете руководящих кадров.
Еачал службу с должности начальника караула пожарной части №5 Иркутска в 1997 году. В 2001 году назначен помощником начальника отряда по технической части и обеспечению отряда государственной противопожарной службы № 18 управления государственной противопожарной службы УВД Иркутской области. В марте 2002 года назначен помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения отряда государственной противопожарной службы № 8 Иркутска.
С апреля 2004 по январь 2009 года проходил службу в должности начальника пожарной части № 5 Иркутска. В январе 2009 года был назначен на должность начальника 2 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области.
С января 2015 года Вячеслав Федосеенко - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, с октября 2019 года временно исполнял обязанности начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Вячеслав Федосеенко неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: в 1997 году - тушение пожара и ликвидация последствий авиакатастрофы самолета АН-124 «Руслан» в Иркутске; в 1999 году - ликвидация последствий авиакатастрофы самолета ИЛ-76ТД в Иркутске; в 2006 году - ликвидация последствий авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске; в 2010 году - тушение пожара в производственном здании по производству алюминиевой пудры в Шелехове; в 2012 году - участие в ликвидации последствий пожара на газовой автозаправочной станции Иркутска; в 2013 г. - участие в спасательных работах при ликвидации последствий авиакатастрофы самолета АН-12 в Иркутске. В 2019 году возглавлял межведомственный оперативный штаб по ликвидации летнего паводка в Иркутской области.
В 2014 году Вячеслав Федосеенко был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», в 2018 году награждён медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», имеет другие ведомственные награды.
Прежний начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов оставил этот пост в октябре 2019 года. Он перешёл на службу в главное управление пожарной охраны в Москве.
Путин назначил начальника ГУ МЧС по Иркутской области
Власть, Фото:
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