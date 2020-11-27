 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Бурятии два министра живут в служебных квартирах, один зампред в таунхаусе

В Бурятии два министра живут в служебных квартирах, один зампред в таунхаусе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в специализированном жилищном фонде семь квартир и дом

Оживление на вчерашней сессии Народного Хурала накануне вызвал законопроект, позволяющий предоставлять федеральному инспектору по Бурятии служебное жильё. Точнее, оживление вызвал не сам законопроект, а кто проживает в квартирах специализированного жилищного фонда.

В самом начале депутат Хурала Тумэн Дондоков возмутился в принципе такому положению дел, он задал вопрос - почему федеральный инспектор не может арендовать жильё на рынке, как все остальные.

- Насколько я понимаю, специализированный жилищный фонд, который предоставляет жильё членам правительства, зампредам, всё это осталось с советских времен. Просто в советское время всем полагалось бесплатное жилье, начиная с работников заводов, учителей, врачей. Дворникам, всем выделялось. Сейчас практически никому не выделяется, а вот для себя любимых оставили вот этот пункт. Я считаю, что вообще надо ликвидировать специализированный жилищный фонд, которым пользуются представители правительства республики, я думаю, что они достаточно получают, чтобы арендовать помещение, - резко высказался он.

Тут же слово взял депутат-коммунисты Баир Цыренов, который попросил уточнить, за кем – министрами, зампредами, госслужащими и т.д. закреплены эти квартиры, не называя имён.

- Мы ж на комитете договаривались, что вы все эти цифры уточните и нам сообщите, сколько квартир имеется в этом фонде, сколько из них по ведомствам, сколько используется и не используется. Мы могли бы использовать эти квартиры для нужд, к примеру, подменного фонда. У нас, бывает, дом сгорит, людей даже некуда на время переселить, они на улице практически остаются, - спросил парламентарий зампреда правительства республики.

Выяснилось любопытное – в этом фонде есть семь квартир и плюс таунхаус в 89 квадратов.

- Не надо думать, что у нас такой большой жилой фонд. На самом деле семь квартир и один дом (таунхаус) площадью 89 квадратов. По расходам: как собственники мы платим порядка 352 тысячи налог на имущество, 46 тысяч – взносы за капремонт. То, что мы обязаны платить. Коммунальные расходы платит проживающий в служебном жилье, - разъяснил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.

Но представитель КПРФ настаивал на уточнении, за какими чиновниками закреплено жилье. «Мы же не требуем персональных данных, ну просто - сколько по ведомствам какие квартиры используются, жилые площади», - категорично сказал он.

Ясность внёс другой зампред правительства Бурятии Игорь Зураев.

- Я хотел бы здесь пояснить, из озвученных Баир Дашиевичем семи квартир и одного жилого дома – две квартиры за министрами, одна квартира за администрацией, один дом – за заместителем председателя правительства, одна квартира за руководителем государственной службы, один квартира за сотрудником аппарата Хурала. И две квартиры свободных. Всё, - положил конец спорам Игорь Зураев.

К слову, сам законопроект о предоставлении служебного жилья федеральному инспектору по Бурятии был принят в двух чтениях.


правительство Бурятии жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии два министра живут в служебных квартирах, один зампред в таунхаусе
В Бурятии два министра живут в служебных квартирах, один зампред в таунхаусе
Власть, 27.11.2020
Всего в специализированном жилищном фонде семь квартир и дом
Служащие райадминистрации в Бурятии внесли не те сведения о доходах
Служащие райадминистрации в Бурятии внесли не те сведения о доходах
Власть, 27.11.2020
17 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности
В Бурятии глава села осуждён за подделку документов
В Бурятии глава села осуждён за подделку документов
Власть, 27.11.2020
Он покрывал осуждённого, работающего на Камчатке
Корейская провинция подарила Иркутску 700 защитных костюмов
Корейская провинция подарила Иркутску 700 защитных костюмов
Власть, 26.11.2020
Костюмы передадут в амбулаторный ковидный центр
Министр промышленности России оценил производства Бурятии
Министр промышленности России оценил производства Бурятии
Власть, 26.11.2020
Денис Мантуров посетил Приборостроительное объединение и авиационный завод. Фоторепортаж
«Гнилой популизм»: В Хурале Бурятии устроили перепалку
«Гнилой популизм»: В Хурале Бурятии устроили перепалку
Власть, 26.11.2020
Депутат Игорь Бобков резко ответил Баиру Цыренову
Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Власть, 26.11.2020
По словам главы, желаемые результаты были получены
Хурал Бурятии отказался обращаться к Путину из-за энерготарифа
Хурал Бурятии отказался обращаться к Путину из-за энерготарифа
Власть, 26.11.2020
Среди депутатов не оказалось согласия по нашумевшему вопросу
В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
Власть, 26.11.2020
Документ представят правительству к концу года
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Власть, 26.11.2020
Сегодня на сессии звучали призывы «быть мужиком» и заявления, что «умные люди так не поступают»
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
Власть, 26.11.2020
Прокуратура обратилась в суд из-за дамб
В Бурятию прибыл министр промышленности России
В Бурятию прибыл министр промышленности России
Власть, 26.11.2020
У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Власть, 25.11.2020
Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как получает один за другим положительные анализы
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Власть, 25.11.2020
Михаил Гергенов подсчитал лайки под видео о здоровом образе жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^