В Бурятии два министра живут в служебных квартирах, один зампред в таунхаусе

Всего в специализированном жилищном фонде семь квартир и дом



Оживление на вчерашней сессии Народного Хурала накануне вызвал законопроект, позволяющий предоставлять федеральному инспектору по Бурятии служебное жильё. Точнее, оживление вызвал не сам законопроект, а кто проживает в квартирах специализированного жилищного фонда.



В самом начале депутат Хурала Тумэн Дондоков возмутился в принципе такому положению дел, он задал вопрос - почему федеральный инспектор не может арендовать жильё на рынке, как все остальные.



- Насколько я понимаю, специализированный жилищный фонд, который предоставляет жильё членам правительства, зампредам, всё это осталось с советских времен. Просто в советское время всем полагалось бесплатное жилье, начиная с работников заводов, учителей, врачей. Дворникам, всем выделялось. Сейчас практически никому не выделяется, а вот для себя любимых оставили вот этот пункт. Я считаю, что вообще надо ликвидировать специализированный жилищный фонд, которым пользуются представители правительства республики, я думаю, что они достаточно получают, чтобы арендовать помещение, - резко высказался он.



Тут же слово взял депутат-коммунисты Баир Цыренов, который попросил уточнить, за кем – министрами, зампредами, госслужащими и т.д. закреплены эти квартиры, не называя имён.



- Мы ж на комитете договаривались, что вы все эти цифры уточните и нам сообщите, сколько квартир имеется в этом фонде, сколько из них по ведомствам, сколько используется и не используется. Мы могли бы использовать эти квартиры для нужд, к примеру, подменного фонда. У нас, бывает, дом сгорит, людей даже некуда на время переселить, они на улице практически остаются, - спросил парламентарий зампреда правительства республики.



Выяснилось любопытное – в этом фонде есть семь квартир и плюс таунхаус в 89 квадратов.



- Не надо думать, что у нас такой большой жилой фонд. На самом деле семь квартир и один дом (таунхаус) площадью 89 квадратов. По расходам: как собственники мы платим порядка 352 тысячи налог на имущество, 46 тысяч – взносы за капремонт. То, что мы обязаны платить. Коммунальные расходы платит проживающий в служебном жилье, - разъяснил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.



Но представитель КПРФ настаивал на уточнении, за какими чиновниками закреплено жилье. «Мы же не требуем персональных данных, ну просто - сколько по ведомствам какие квартиры используются, жилые площади», - категорично сказал он.



Ясность внёс другой зампред правительства Бурятии Игорь Зураев.



- Я хотел бы здесь пояснить, из озвученных Баир Дашиевичем семи квартир и одного жилого дома – две квартиры за министрами, одна квартира за администрацией, один дом – за заместителем председателя правительства, одна квартира за руководителем государственной службы, один квартира за сотрудником аппарата Хурала. И две квартиры свободных. Всё, - положил конец спорам Игорь Зураев.



К слову, сам законопроект о предоставлении служебного жилья федеральному инспектору по Бурятии был принят в двух чтениях.





