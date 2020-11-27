Служащие райадминистрации в Бурятии внесли не те сведения о доходах

17 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Прибайкальской района Бурятии нарушали закон о противодействии коррупции.



Муниципальными служащими администрации предоставлены недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В справках ошибочно отражены сведения о полученных доходах, о наличии в собственности недвижимости, счетах в банках.



- Уполномоченным должностным лицом кадрового подразделения не приняты меры к выявлению ошибок и их устранению путём получения уточняющей информации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Руководителю Прибайкальской районной администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого предоставлены уточняющие сведения, 17 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

