Он покрывал осуждённого, работающего на Камчатке
Глава одного из сельских поселений Джидинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
Установлено, что осуждённый местный жителей отбывал уголовное наказание в виде обязательных работ в администрации сельского поселения. В марте, выехав из села в Камчатский край на работу вахтовым методом, мужчина не отработал оставшиеся часы обязательных работ.
Глава поселения внёс в табели учёта рабочего времени ложные сведения об отработанном времени осуждённым.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии глава села осуждён за подделку документов
Власть, Фото:
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