В Бурятии глава села осуждён за подделку документов

Он покрывал осуждённого, работающего на Камчатке



Глава одного из сельских поселений Джидинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Установлено, что осуждённый местный жителей отбывал уголовное наказание в виде обязательных работ в администрации сельского поселения. В марте, выехав из села в Камчатский край на работу вахтовым методом, мужчина не отработал оставшиеся часы обязательных работ.



Глава поселения внёс в табели учёта рабочего времени ложные сведения об отработанном времени осуждённым.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

