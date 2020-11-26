Корейская провинция подарила Иркутску 700 защитных костюмов

Костюмы передадут в амбулаторный ковидный центр
Провинция Кёсанбук-до Республики Корея передала партию гуманитарной помощи для иркутских медиков. Передача груза состоялась 25 ноября в правительстве Иркутской области с участием губернатора Игоря Кобзева, генерального консула Республики Корея в Иркутске Ким Се Уна, руководителя представительства Кёнсанбук-до Республики Корея во Владивостоке Ким Таекдонга.
В составе гуманитарной помощи 700 защитных костюмов многоразового использования для работы с больными коронавирусной инфекцией. Средства защиты будут переданы в амбулаторный ковидный центр, созданный в Иркутской городской клинической больницы №8.
– Благодарю за поддержку медицинских работников, а также жителей нашего региона в этот непростой для всех период. Русская и корейская народная мудрость гласит: друзья познаются в беде. И наши взаимоотношения с провинцией Кёнсанбук-до уже не раз это наглядно подтверждали. Переданная вами гуманитарная помощь станет поддержкой для иркутских медиков – тех, кто находится на передовой в борьбе с распространением вируса, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Он отметил, что с начала пандемии Республика Корея демонстрирует низкие показатели по заболеваемости в сравнении с другими странами и доказала эффективность избранной стратегии.
– Пусть этот небольшой вклад поможет Иркутской области в стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Россия и Корея совместно прилагают усилия в борьбе с распространением COVID-19. Наши страны установили высокий уровень дружбы и доверия во всех областях включая политику, экономику культуру и гуманитарный обмен. Это стало возможным благодаря взаимопомощи, сформировавшейся дружбе и взаимному доверию, – сказал господин Ким Се Ун.
Передача гуманитарного груза символично происходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Кроме того, в 2021 году будет отмечаться 25-летие установления побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до. В связи с предстоящим юбилеем Игорь Кобзев предложил организовать взаимные визиты делегаций. Он также пригласил корейскую сторону принять участие в мероприятиях, посвящённых Году Байкала в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Корейская провинция подарила Иркутску 700 защитных костюмов
Власть, Фото:
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