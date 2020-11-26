«Гнилой популизм»: В Хурале Бурятии устроили перепалку

Депутат Игорь Бобков резко ответил Баиру Цыренову



Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии установили величину прожиточного минимума для пенсионера на 2021 год. Она составит 10 тысяч 372 рубля. По сравнению с 2020-м годом прожиточный минимум подрос на 12,7%.



- Всего в Бурятии насчитывается 263 тысячи пенсионеров, их них почти 40 тысяч получают социальную доплату к пенсии. Средний размер назначенных пенсий в Бурятии составляет 13 тысяч 930 рублей, а средний размер доплаты – 2 тысячи 421 рубль. Прогнозный объём бюджетных ассигнований составит 1 миллиард 674 млн рублей, при этом субсидии из федерального бюджета составят 94%, 1 млрд 574 млн, а средства республиканского – 100,5 млн рублей, - привела данные министр экономики республики Екатерина Кочетова.



Она объяснила, что размер прожиточного минимума устанавливается для определения социальной доплаты к пенсии.



- С 2010 года в федеральным законе о прожиточном минимуме предусмотрена ежегодное установление законом субъекта РФ среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии на соответствующий финансовый год, - сказала министр.



В ходе обсуждения вопрос вспыхнул конфликт между депутатами Баиром Цыреновым и Игорем Бобковым.



- Фонд национального благосостояния сейчас больше 13 трлн рублей, он никак не используется. На уровне принятия федерального бюджета опять эти деньги никак не были использованы, хотя нам объясняют, что это деньги на чёрный день. Насколько он должен стать чёрным, чтобы сказали - эти деньги пора бы использовать. Пенсии мизерные, прожиточный минимум. Кто сейчас из сидящих в зале может сказать, что это действительно та сумма, которая позволяет кому-либо в нашей стране прожить месяц? Вот вам повод, которым мы могли бы вполне регионы, в частности Бурятия, правительство, Хурал обратиться в федералам, что это невозможно, чтобы использовали фонд благосостояния, - высказался коммунист Цыренов.



Ему резко ответил Игорь Бобков.



- Не надо вот такого гнилого дешёвого популизма, который вы устраиваете в отношении того, как можно прожить, сколько можно прожить. Мы прекрасно понимаем, что эти деньги мизерные, что пенсии невысокие, что они у очень высокие только у вип-пенсионеров. И в ваших рядах кстати их очень много, - «уколол» он коммуниста. – Колоссальная сумма тратится на вип-пенсионеров, которые являются членами КПСС, КПРФ. Не кричите с места, научитесь немножко держать себя в руках. Хватит уже, вы уже распоясались донельзя.



В итоге депутаты приняли законопроект в двух чтениях.







