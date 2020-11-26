 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных

В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Документ представят правительству к концу года

Концепцию развития в Иркутской области сети приютов для бездомных животных представят в правительстве региона в декабре. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко во время прямой линии в соцсетях.

Поручение разработать концепцию службе ветеринарии дал губернатор Игорь Кобзев в октябре. Ранее состоялись общественные слушания, консультации с зоозащитными организациями и представителями приютов, был изучен опыт других регионов.

По словам Шевченко, концепция развития сети приютов для животных без владельцев подразумевает объединённый подход, как государственный, так и с привлечением некоммерческих организаций. Предполагается создание трёх госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка такой сети приютов будет осуществляться через гранты.

Кроме того, до нового года в Иркутской области рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание животных без владельцев. Изменения коснутся оплаты, которая будет производиться за конкретные мероприятия. Такой подход должен усилить контроль за отчётностью подрядных организаций по выполненным услугам.

Глава ветслужбы отметил, что состоялась рабочая встреча с общественными инспекторами в области обращения с животными и представителями зоозащитных сообществ. Они до конца этой недели направят в ведомство предложения, сообщили в пресс-службе областного правительства.


бездомные животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Власть, 26.11.2020
Сегодня на сессии звучали призывы «быть мужиком» и заявления, что «умные люди так не поступают»
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
Власть, 26.11.2020
Прокуратура обратилась в суд из-за дамб
В Бурятию прибыл министр промышленности России
В Бурятию прибыл министр промышленности России
Власть, 26.11.2020
У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Власть, 25.11.2020
Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как получает один за другим положительные анализы
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Власть, 25.11.2020
Михаил Гергенов подсчитал лайки под видео о здоровом образе жизни
Министр здравоохранения Бурятии подхватила коронавирус
Министр здравоохранения Бурятии подхватила коронавирус
Власть, 24.11.2020
Евгения Лудупова ушла на амбулаторное лечение
Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России
Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России
Власть, 24.11.2020
В том числе обсуждалась инициатива учреждения Дня школьника
Главный санврач России назвала Бурятию в числе «ковидных» лидеров
Главный санврач России назвала Бурятию в числе «ковидных» лидеров
Власть, 24.11.2020
Бурятия в числе регионов с высокими значениями суточного показателя заболеваемости COVID-19
Губернатор Забайкалья впервые встретился с оленеводами
Губернатор Забайкалья впервые встретился с оленеводами
Власть, 23.11.2020
Историческая встреча состоялась на прошлой неделе
Гендиректор «ГЛОНАСС» наградил главу Бурятии
Гендиректор «ГЛОНАСС» наградил главу Бурятии
Власть, 23.11.2020
Алексея Цыденова наградили за личный вклад в развитие системы ЭРА-ГЛОНАСС
По Бурятии летали самолёты без пассажиров
По Бурятии летали самолёты без пассажиров
Власть, 23.11.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии заключили соглашение детский омбудсмен и МЧС
В Бурятии заключили соглашение детский омбудсмен и МЧС
Власть, 23.11.2020
Стороны будут вместе заниматься пропагандой о безопасности детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^