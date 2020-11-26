В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных

Документ представят правительству к концу года



Концепцию развития в Иркутской области сети приютов для бездомных животных представят в правительстве региона в декабре. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко во время прямой линии в соцсетях.



Поручение разработать концепцию службе ветеринарии дал губернатор Игорь Кобзев в октябре. Ранее состоялись общественные слушания, консультации с зоозащитными организациями и представителями приютов, был изучен опыт других регионов.



По словам Шевченко, концепция развития сети приютов для животных без владельцев подразумевает объединённый подход, как государственный, так и с привлечением некоммерческих организаций. Предполагается создание трёх госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка такой сети приютов будет осуществляться через гранты.



Кроме того, до нового года в Иркутской области рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание животных без владельцев. Изменения коснутся оплаты, которая будет производиться за конкретные мероприятия. Такой подход должен усилить контроль за отчётностью подрядных организаций по выполненным услугам.



Глава ветслужбы отметил, что состоялась рабочая встреча с общественными инспекторами в области обращения с животными и представителями зоозащитных сообществ. Они до конца этой недели направят в ведомство предложения, сообщили в пресс-службе областного правительства.





