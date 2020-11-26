Документ представят правительству к концу года
Концепцию развития в Иркутской области сети приютов для бездомных животных представят в правительстве региона в декабре. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко во время прямой линии в соцсетях.
Поручение разработать концепцию службе ветеринарии дал губернатор Игорь Кобзев в октябре. Ранее состоялись общественные слушания, консультации с зоозащитными организациями и представителями приютов, был изучен опыт других регионов.
По словам Шевченко, концепция развития сети приютов для животных без владельцев подразумевает объединённый подход, как государственный, так и с привлечением некоммерческих организаций. Предполагается создание трёх госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка такой сети приютов будет осуществляться через гранты.
Кроме того, до нового года в Иркутской области рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание животных без владельцев. Изменения коснутся оплаты, которая будет производиться за конкретные мероприятия. Такой подход должен усилить контроль за отчётностью подрядных организаций по выполненным услугам.
Глава ветслужбы отметил, что состоялась рабочая встреча с общественными инспекторами в области обращения с животными и представителями зоозащитных сообществ. Они до конца этой недели направят в ведомство предложения, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня на сессии звучали призывы «быть мужиком» и заявления, что «умные люди так не поступают»
Прокуратура обратилась в суд из-за дамб
У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ
Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как получает один за другим положительные анализы
Необычное назначение планируется в области
Михаил Гергенов подсчитал лайки под видео о здоровом образе жизни
Мероприятие состоится завтра
Нарушение выявила прокуратура
Евгения Лудупова ушла на амбулаторное лечение
В том числе обсуждалась инициатива учреждения Дня школьника
Бурятия в числе регионов с высокими значениями суточного показателя заболеваемости COVID-19
Историческая встреча состоялась на прошлой неделе
Алексея Цыденова наградили за личный вклад в развитие системы ЭРА-ГЛОНАСС
Возбуждено уголовное дело
Стороны будут вместе заниматься пропагандой о безопасности детей