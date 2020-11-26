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В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида

В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура обратилась в суд из-за дамб

Администрация Джидинского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В собственности муниципального образования находятся две дамбы, предназначенные для защиты населения от паводковых вод реки Джида.

- Однако администрацией района не осуществлена оценка безопасности защитных дамб, не разработаны декларации безопасности сооружений, гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии не застрахована. Кроме того, муниципалитетом не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий, - сообщает прокуратура Бурятии.

Суд на администрацию Джидинского района возложил обязанность устранить нарушения закона до 1 января 2021 года.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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