В Бурятию прибыл министр промышленности России

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ, из архива

У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ



Сегодня в Бурятию прибыл министр промышленности России Денис Мантуров. Он посетит Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. Здесь он осмотрит выставку изделий производства АО «У-У ППО» - авионику, электротехнику, противодействие COVID-19, медицинские изделия.



После отправится на Улан-Удэнский авиационный завод, где осмотрит цех гальванического производства, ознакомится с корпусом заготовительно-штамповочного производства, осмотрит цех окончательной сборки. Также министр ознакомление с ходом реализации проекта ВРТ-500 в формате презентации.



Затем состоится встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



А после обеда он уже отправится в Иркутск. Здесь он встретится с губернатором Игорем Кобзевым и множество других мероприятий. Далее министр отправится в Братск. 27 ноября уже запланирован вылет в Москву.

