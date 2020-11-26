У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ
Сегодня в Бурятию прибыл министр промышленности России Денис Мантуров. Он посетит Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. Здесь он осмотрит выставку изделий производства АО «У-У ППО» - авионику, электротехнику, противодействие COVID-19, медицинские изделия.
После отправится на Улан-Удэнский авиационный завод, где осмотрит цех гальванического производства, ознакомится с корпусом заготовительно-штамповочного производства, осмотрит цех окончательной сборки. Также министр ознакомление с ходом реализации проекта ВРТ-500 в формате презентации.
Затем состоится встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
А после обеда он уже отправится в Иркутск. Здесь он встретится с губернатором Игорем Кобзевым и множество других мероприятий. Далее министр отправится в Братск. 27 ноября уже запланирован вылет в Москву.
В Бурятию прибыл министр промышленности России
Власть, Фото:
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