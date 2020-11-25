Детский омбудсмен Иркутской области может стать другим уполномоченным

Необычное назначение планируется в области



Нынешний уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова планируется к назначению уполномоченным по правам человека. Её кандидатуру внёс губернатор Игорь Кобзев.



Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания одобрил кандидатуру Светланы Семеновой для назначения омбудсменом. Вопрос будет рассмотрен на сессии, сообщили в пресс-службе Заксобрания.



Светлана Семёнова, которая в настоящее время занимает должность уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, отметила, что её текущая деятельность во многом схожа с работой омбудсмена. Светлана Семенова планирует в своей работе опираться на доклады и спецдоклады уполномоченных по правам человека в Иркутской области за предыдущие годы.

