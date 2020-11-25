Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом

- Шли с женой по лесу после обеда, увидели турник. Сделал шесть подъёмов с переворотом, армейский норматив. Жена успела снять на видео три из них, - написал он.







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Бурятский бизнесмен, гендиректор ООО «Семья», депутат Народного Хурала Михаил Гергенов похвастался своей физической формой. На днях он выложил в Facebook видео того, как выполняет упражнение подъём с переворотом. Гергенову 54 года.Видео он также отправил в группу в Facebook с 30 тысячами участников. На следующий день подсчитал количество лайков.- Дорогие друзья, спасибо за поддержку здорового образа жизни, более 400 лайков, стикеров собрал мой вчерашний пост про перевороты. На турнике в лесу, - поделился Михаил Гергенов.Он добавил, что ещё более 200 лайков получил пост про забег с друзьями на гору Пыхта.- Все мои физупражнения направлены и на то, что бы избежать ковида. Не создавать врачам лишних хлопот, им сейчас и так тяжело, все больницы переполнены, медперсонал валится с ног от усталости, - написал Гергенов, призвав всех жителей Бурятии развивать иммунитет с помощью бега на свежем воздухе.