Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России

В том числе обсуждалась инициатива учреждения Дня школьника



20 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова провела онлайн-встречу с детьми-активистами из регионов. Встреча была приурочена к 30-летию Конвенции о правах ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям.



Участие в обсуждениях принял представитель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии Дмитрий Юшманов из Северобайкальска.



Анна Кузнецова и дети обсудили последние события и вопросы, которые больше всего интересуют ребят, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Юные активисты также обсудили инициативу учреждения в стране Дня школьника и федеральный проект детского омбудсмена России «Лично детям». По задумке проекта, представители детских общественных советов из регионов получат возможность пообщаться с руководителями различных ведомств о том, каких достижений в деле защиты детства добились их структуры. Ребята смогут напрямую задать вопросы, затрагивающие интересы несовершеннолетних граждан. Интервью в формате видеороликов планируют разместить накануне Нового года на сайте детского омбудсмена и официальных страницах института уполномоченных по правам ребёнка в социальных сетях, а также на информационных площадках партнёров проекта.







