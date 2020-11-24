В том числе обсуждалась инициатива учреждения Дня школьника
20 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова провела онлайн-встречу с детьми-активистами из регионов. Встреча была приурочена к 30-летию Конвенции о правах ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Участие в обсуждениях принял представитель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии Дмитрий Юшманов из Северобайкальска.
Анна Кузнецова и дети обсудили последние события и вопросы, которые больше всего интересуют ребят, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Юные активисты также обсудили инициативу учреждения в стране Дня школьника и федеральный проект детского омбудсмена России «Лично детям». По задумке проекта, представители детских общественных советов из регионов получат возможность пообщаться с руководителями различных ведомств о том, каких достижений в деле защиты детства добились их структуры. Ребята смогут напрямую задать вопросы, затрагивающие интересы несовершеннолетних граждан. Интервью в формате видеороликов планируют разместить накануне Нового года на сайте детского омбудсмена и официальных страницах института уполномоченных по правам ребёнка в социальных сетях, а также на информационных площадках партнёров проекта.
Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России
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