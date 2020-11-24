Главный санврач России назвала Бурятию в числе «ковидных» лидеров

Бурятия в числе регионов с высокими значениями суточного показателя заболеваемости COVID-19
Бурятия вошла в число регионов с наиболее высокими значениями суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора – главного санитарного врача России Анну Попову.
Также высокие значения отмечены в Республике Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Тыве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Псковской и Новгородской областях.
Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
- Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях, - отметила Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По словам Поповой, ситуация в регионах разная. Так, суточные показатели распространения коронавируса на прошлой неделе составляли от 1,8 (Республика Татарстан) до 57,5 случая (Республика Карелия) на 100 тыс. жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии заболеваемость ковидом держится на уровне более 270 заражённых ежедневно. Накануне был побит рекорд – 281 заболевший. На утро 24 ноября общее число случаев заражения коронавирусом достигло 17 569 (+276 за сутки).
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