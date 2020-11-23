Всех жителей Маньчжурии протестируют на коронавирус
Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). Поводом для этого стали два выявленных там случая коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Всех жителей города — 172 тысячи человек — протестируют на коронавирус. В округе приостановили занятия в детских садах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.
- Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как и где заразились эти два человека и не успели ли они заразить кого-то еще. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор, - уточняет РИА Новости.
Всего за сутки с субботы на воскресенье в Китае зарегистрировали 17 заболевших COVID-19, из них 14 случаев — ввозные, два — в Маньчжурии, один — в Шанхае.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии закрылись автомобильные пункты пропуска на границе с Монголией. С 16 ноября по 18 января приостановлено движение грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта. Также с 16 ноября на неопределённый срок прекращён въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды.
В Маньчжурии ввели карантин из-за двух случаев коронавируса
Власть, Фото:
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