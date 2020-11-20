Аягма Ванчикова резко высказалась на заседании оперштаба
Замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова накричала на главврачей больниц и сотрудников министерства здравоохранения. Она обвинила их в непрекращающемся росте числа больных коронавирусом и заполненных койках моностационаров. Видеозапись с заседания оперативного штаба опубликовало ИА «Чита. Ру».
- Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост, — негодующе высказалась она.
Она также раскритиковала работу минздрава, сказав, что министерство не выдаёт вовремя «нормальные распоряжения».
Замгубернатора Забайкальского края накричала на главврачей
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