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Замгубернатора Забайкальского края накричала на главврачей

Власть, 
Аягма Ванчикова резко высказалась на заседании оперштаба

Замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова накричала на главврачей больниц и сотрудников министерства здравоохранения. Она обвинила их в непрекращающемся росте числа больных коронавирусом и заполненных койках моностационаров. Видеозапись с заседания оперативного штаба опубликовало ИА «Чита. Ру».

- Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост, — негодующе высказалась она.

Она также раскритиковала работу минздрава, сказав, что министерство не выдаёт вовремя «нормальные распоряжения».


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