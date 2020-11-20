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Минтуризма судится из-за путеводителя по Бурятии

Минтуризма судится из-за путеводителя по Бурятии
Власть,  Фото:страница Марии Бадмацыреновой
С выпуском путеводителя по туристским местам Бурятии возникли проблемы

Министерство туризма Бурятии подало иск в Арбитражный суд на частную типографию, которая выиграла торги на издание путеводителя о туристских ресурсах республики на русском и английском языках.

В исковом заявлении министерство требует взыскать с компании 47 300 рублей, в том числе 30 800 рублей – пени за просрочку исполнения обязательств по выпуску путеводителя. Также министерство заявило о нарушении пункта 8.8 контракта – неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и требует оштрафовать типографию на 16 500 рублей.

Закупка производилась в начале прошлого года. Начальная сумма контракта составляла 600 тысяч рублей. На конкурс было подано две заявки, победителем стала частная типография, предложившая цену в 550 тысяч.

Итоги аукционы были подведены в конце апреля 2019 года. В исковом заявлении минтуризма Бурятии речь идёт о сроках исполнения госконтракта с 31 мая 2019-го по 5 марта 2020 года.

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова презентовала путеводитель на своей странице в Instagram недавно, 10 ноября.

- Знаете ли вы Бурятию так, как знаю и люблю её я? Республика Бурятия – страна гор и загадок. И разгадать эти загадки поможет вам наш новый путеводитель по солнечной республики, - сказала Мария Бадмацыренова, презентуя путеводитель.

Она рассказала, что благодаря путеводителю можно будет познакомиться с историей республики и составить интересный маршрут путешествия, не ограничиваясь только озером Байкал.

По её словам, путеводитель можно приобрести как в электронном виде в интернет-магазинах, так и в виде ярко проиллюстрированной книги.
минтуризма путеводитель Арбитражный суд
 
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