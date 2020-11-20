СМИ: Рейсовый самолёт вместо пассажиров отдали губернатору Забайкалья

Пассажирам пришлось ждать следующий рейс



Рейс до села Чара из Читы отложили для пассажиров на четыре часа, так как на их самолёте улетел губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает ИА «Чита.Ру». Об этом изданию рассказал 20 ноября один из пассажиров.



Пассажир уточнил, что им изначально сообщили, что рейс отложили по техническим причинам. Около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолёт из Иркутска.



В пресс-службе правительства региона ИА «Чита.Ру» сообщили, что Александр Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где осмотрит дороги муниципалитета, культурные и образовательные объекты, работу центральной районной больницы во время пандемии, а также осмотрит аэропорт села Чара, который запланировано модернизировать. Во время поездки состоится совещание по социально-экономическому развитию района, уточнили в пресс-службе.



Отметим, в 2011 году прогремел скандал с тогдашним губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым. Иркутский аэропорт на час задержал вылет регулярного рейса «Аэрофлота» в Москву, чтобы опаздывавший на борт губернатор смог улететь. При этом командир самолёта настаивал на вылете вовремя. На аудиозаписи переговоров зафиксирован распоряжение от диспетчера. «Подъедет первое лицо, потом будете запускаться», - сказал он. На это пилот заявил: «А давайте первое лицо поедет на своем личном самолёте, а я вожу пассажиров, и у нас рейс регулярный. Пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет, и тогда оно будет летать с нами». Но в итоге самолёт отбыл из Иркутска с опоздание. Этот инцидент проверяла прокуратура и пришла к выводу, что решение о задержке рейса было принято незаконно. Мезенцев досрочно покинул пост губернатора на следующий год.





